Clásicas flamencas y Tour, pero no Mundial de ruta, para Van der Poel en 2025

El ciclista neerlandés Mathieu van der Poel desveló este miércoles su programa para 2025, que incluirá las clásicas flamencas, el Tour de Francia e incluso el Mundial de bicicleta de montaña, pero no el campeonato del mundo en ruta que se disputará en Ruanda.

Ligeramente resfriado tras un paseo por la nieve, el ciclista neerlandés, que recientemente ganó su 7º título mundial de ciclocrós, dio una conferencia de prensa desde la costa levantina en España, donde está concentrado con su equipo, el Alpecin.

'VDP' comenzará su temporada en carretera del 10 al 16 de marzo en la Tirreno-Adriático, que considera mejor que la París-Niza para preparar la Milán-San Remo, su primer gran objetivo del año el 22 de marzo.

Luego enlazará con las clásicas flamencas con el Grand Prix E3, donde coincidirá con Tadej Pogacar, y por supuesto Vuelta a Flandres y París-Roubaix, dos carreras que ya ganó el año pasado.

En función de sus sensaciones, podría añadir al programa la Gante-Wevelgem y A través de Flandes.

En julio correrá el Tour de Francia, pese a repetir en varias ocasiones que no es su carrera preferida.

"Habrá oportunidades para mí y para Jasper Philipsen (su compañero velocista) en la primera semana. Espero ganar una etapa", comentó sobre sus opciones en el Tour.

En cambio, no correrá el Mundial en carretera que se disputará en septiembre en Ruanda. "No tengo ninguna opción" de victoria, justificó el neerlandés, campeón del mundo en 2023, pero al que el recorrido extremadamente montañoso de la próxima edición no le favorece.

En su lugar, sí le gustaría vestirse por primera vez con el maillot arcoíris de campeón del mundo de bicicleta de montaña, el 14 de septiembre en Crans Montana (Suiza).

