Clásico Mundial: Shohei Ohtani vuelve a ser el foco de todas las miradas en Japón

TOKIO (AP) — Se llama oficialmente el Clásico Mundial de béisbol. Pero para los partidos del Grupo C en Japón, basta con llamarlo el mundo según Shohei Ohtani.

La imagen de Ohtani a tamaño real está por todo el Tokyo Dome, y los estantes de camisetas de Ohtani —a unos 125 dólares cada una— dominan el centro de mercancía contiguo. Japón inicia la defensa de su título el viernes contra Taiwán, con Corea del Sur, Australia y la República Checa también en la llave.

En casa en la primera fase, Japón no debe complicarse en cuanto a certificar uno de los dos boletos para los cuartos de final en Estados Unidos.

Ohtani se saltó la práctica de bateo el miércoles, lo que seguramente decepcionó a varios cientos de aficionados que estaban en el estadio esperando un espectáculo. Sencillamente se está cuidando y va de 5-0 desde que llegó a Japón y disputó juegos de exhibición contra equipos de la liga japonesa.

“Cada vez que me uno (a la selección japonesa) hay jugadores más y más jóvenes; los jugadores jóvenes están aumentando”, comentó Ohtani el miércoles.

“Así que siento que me estoy haciendo viejo”, añadió la superestrella de 31 años.

Japón no solo es favorito para avanzar, también es posible que vuelva a enfrentarse a Estados Unidos en la final en Miami. Hace tres años, Japón derrotó 3-2 a los estadounidenses cuando Ohtani ponchó a Mike Trout para terminar un dramático duelo que dio al Clásico Mundial un enorme impulso de popularidad.

Se espera que Ohtani se limite a batear por Japón, no que lance, ya que los Dodgers de Los Ángeles quieren reservarlo para la temporada. Pero dejó la puerta ligeramente entreabierta antes de salir del entrenamiento de primavera en Arizona.

Al preguntársele si podría intentar lanzar, respondió: “Es difícil decirlo. Pero si aparece (Mike) Trout, es tentador”, señaló.

Trout no jugará esta vez por Estados Unidos debido a problemas de seguro, que han mantenido a varios jugadores al margen.

Travis Bazzana será el segunda base de Australia. Fue seleccionado por los Guardians de Cleveland como la primera elección global en el draft de MLB de 2024, el primero de su país en ocupar ese lugar.

Ohtani es su modelo a seguir, como lo es para muchos otros jugadores más jóvenes.

“Personalmente creo que es el mejor de todos los tiempos”, manifestó Bazzana. “Encarnan la ética de trabajo y el dominio de su oficio en el béisbol. Es alguien a quien admiro, pero cuando llegue ese juego en un par de días, no puedes concentrarte en quién está al otro lado del campo”.

Japón tiene una poderosa alineación de bateo encabezada por Ohtani y otros grandes toleteros de las Grandes Ligas: Munetaka Murakami, Kazuma Okamoto y Seiya Suzuki. El cuerpo de lanzadores ha perdido a algunas figuras de 2023, entre ellas Roki Sasaki, Shota Imanaga y Yu Darvish.

El ancla del pitcheo será Yoshinobu Yamamoto, el Jugador Más Valioso de la Serie Mundial y compañero de Ohtani con los Dodgers, Yoshinobu.

“Es una oportunidad de medirse contra el mejor equipo del mundo y es un evento especial enfrentarse a Ohtani”, manifestó Dave Nilsson, el mánager de Australia y exreceptor All-Star con Milwaukee.

“Va a ser un gran momento para los aficionados y para Japón”, agregó Nilsson. “No vamos a dejarnos distraer por el espectáculo paralelo”.

