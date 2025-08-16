LA NACION

Clasificación de la carrera esprint del GP de Austria y del Mundial

Clasificación de la carrera esprint del Gran Premio de Austria, 13ª prueba del Mundial de MotoGP...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Clasificación de la carrera esprint del GP de Austria y del Mundial
Clasificación de la carrera esprint del GP de Austria y del Mundial

Clasificación de la carrera esprint del Gran Premio de Austria, 13ª prueba del Mundial de MotoGP disputada este sábado en Spielberg, y clasificación del Mundial:

- Clasificación de la carrera esprint:

1. Marc Márquez (ESP/Ducati Lenovo Team) 20:56.071

2. Álex Márquez (ESP/Gresini Racing MotoGP) a 1.180

3. Pedro Acosta (ESP/Red Bull KTM Factory Racing) 3.126

4. Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia Racing) 4.032

5. Brad Binder (RSA/Red Bull KTM Factory Racing) 4.782

6. Fermín Aldeguer (ESP/Gresini Racing MotoGP) 6.032

7. Enea Bastianini (ITA/Red Bull GASGAS Tech3) 8.294

8. Fabio Di Giannantonio (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 10.953

9. Johann Zarco (FRA/LCR Honda CASTROL) 11.999

10. Jorge Martín (ESP/Aprilia Racing) 12.111

11. Fabio Quartararo (FRA/Monster Energy Yamaha MotoGP) 13.387

12. Luca Marini (ITA/Repsol Honda Team) 13.704

13. Joan Mir (ESP/Repsol Honda Team) 13.822

14. Franco Morbidelli (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 14.564

15. Ai Ogura (JPN/Trackhouse Racing MotoGP) 18.414

16. Álex Rins (ESP/Monster Energy Yamaha MotoGP) 19.365

17. Jack Miller (AUS/Prima Pramac Racing) 20.844

18. Miguel Oliveira (POR/Prima Pramac Racing) 21.581

Los demás pilotos no terminaron

- Clasificación del Mundial de MotoGP

1. Marc Márquez (ESP/Ducati Lenovo Team) 393 puntos

2. Álex Márquez (ESP/Gresini Racing MotoGP) 270

3. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati Lenovo Team) 213

4. Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia Racing) 162

5. Fabio Di Giannantonio (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 144

6. Franco Morbidelli (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 139

7. Pedro Acosta (ESP/Red Bull KTM Factory Racing) 131

8. Johann Zarco (FRA/LCR Honda CASTROL) 110

9. Fabio Quartararo (FRA/Monster Energy Yamaha MotoGP) 102

10. Fermín Aldeguer (ESP/Gresini Racing MotoGP) 101

11. Brad Binder (RSA/Red Bull KTM Factory Racing) 73

12. Maverick Viñales (ESP/Red Bull GASGAS Tech3) 69

13. Raúl Fernández (ESP/Trackhouse Racing MotoGP) 66

14. Jack Miller (AUS/Prima Pramac Racing) 52

15. Luca Marini (ITA/Repsol Honda Team) 52

16. Enea Bastianini (ITA/Red Bull GASGAS Tech3) 52

17. Ai Ogura (JPN/Trackhouse Racing MotoGP) 51

18. Álex Rins (ESP/Monster Energy Yamaha MotoGP) 42

19. Joan Mir (ESP/Repsol Honda Team) 32

20. Takaaki Nakagami (JPN/Team HRC) 10

21. Jorge Martín (ESP/Aprilia Racing) 9

22. Lorenzo Savadori (ITA/Aprilia Racing) 8

23. Pol Espargaró (ESP/Red Bull GASGAS Tech3) 8

24. Augusto Fernández (ESP/Prima Pramac Racing) 6

25. Miguel Oliveira (POR/Prima Pramac Racing) 6

26. Somkiat Chantra (THA/LCR Honda IDEMITSU) 1

27. Aleix Espargaró (ESP/Team HRC) 0

LA NACION
Más leídas
  1. El arquero argentino que comenzó pésimo la temporada en España: dos bloopers, un penal y tarjeta roja
    1

    Paulo Gazzaniga tuvo un mal comienzo en la Liga de España: dos bloopers, expulsión y derrota

  2. Sbaraglia, sobre la presidencia de Milei: “Lo que estamos viviendo es una pesadilla”
    2

    Leonardo Sbaraglia, sobre la presidencia de Javier Milei: “Lo que estamos viviendo en la Argentina es una pesadilla”

  3. Echarri cruzó a Francella tras su crítica al cine nacional
    3

    Pablo Echarri cruzó a Guillermo Francella tras su crítica al cine nacional: “Me alegro que muestre su verdadero corazón”

  4. Cuatrocientos años de historia para una estancia que todavía se mantiene en pie
    4

    Cuatrocientos años de historia para una estancia que todavía se mantiene en pie

Cargando banners ...