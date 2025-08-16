Clasificación de la carrera esprint del GP de Austria y del Mundial
Clasificación de la carrera esprint del Gran Premio de Austria, 13ª prueba del Mundial de MotoGP disputada este sábado en Spielberg, y clasificación del Mundial:
- Clasificación de la carrera esprint:
1. Marc Márquez (ESP/Ducati Lenovo Team) 20:56.071
2. Álex Márquez (ESP/Gresini Racing MotoGP) a 1.180
3. Pedro Acosta (ESP/Red Bull KTM Factory Racing) 3.126
4. Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia Racing) 4.032
5. Brad Binder (RSA/Red Bull KTM Factory Racing) 4.782
6. Fermín Aldeguer (ESP/Gresini Racing MotoGP) 6.032
7. Enea Bastianini (ITA/Red Bull GASGAS Tech3) 8.294
8. Fabio Di Giannantonio (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 10.953
9. Johann Zarco (FRA/LCR Honda CASTROL) 11.999
10. Jorge Martín (ESP/Aprilia Racing) 12.111
11. Fabio Quartararo (FRA/Monster Energy Yamaha MotoGP) 13.387
12. Luca Marini (ITA/Repsol Honda Team) 13.704
13. Joan Mir (ESP/Repsol Honda Team) 13.822
14. Franco Morbidelli (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 14.564
15. Ai Ogura (JPN/Trackhouse Racing MotoGP) 18.414
16. Álex Rins (ESP/Monster Energy Yamaha MotoGP) 19.365
17. Jack Miller (AUS/Prima Pramac Racing) 20.844
18. Miguel Oliveira (POR/Prima Pramac Racing) 21.581
Los demás pilotos no terminaron
- Clasificación del Mundial de MotoGP
1. Marc Márquez (ESP/Ducati Lenovo Team) 393 puntos
2. Álex Márquez (ESP/Gresini Racing MotoGP) 270
3. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati Lenovo Team) 213
4. Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia Racing) 162
5. Fabio Di Giannantonio (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 144
6. Franco Morbidelli (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 139
7. Pedro Acosta (ESP/Red Bull KTM Factory Racing) 131
8. Johann Zarco (FRA/LCR Honda CASTROL) 110
9. Fabio Quartararo (FRA/Monster Energy Yamaha MotoGP) 102
10. Fermín Aldeguer (ESP/Gresini Racing MotoGP) 101
11. Brad Binder (RSA/Red Bull KTM Factory Racing) 73
12. Maverick Viñales (ESP/Red Bull GASGAS Tech3) 69
13. Raúl Fernández (ESP/Trackhouse Racing MotoGP) 66
14. Jack Miller (AUS/Prima Pramac Racing) 52
15. Luca Marini (ITA/Repsol Honda Team) 52
16. Enea Bastianini (ITA/Red Bull GASGAS Tech3) 52
17. Ai Ogura (JPN/Trackhouse Racing MotoGP) 51
18. Álex Rins (ESP/Monster Energy Yamaha MotoGP) 42
19. Joan Mir (ESP/Repsol Honda Team) 32
20. Takaaki Nakagami (JPN/Team HRC) 10
21. Jorge Martín (ESP/Aprilia Racing) 9
22. Lorenzo Savadori (ITA/Aprilia Racing) 8
23. Pol Espargaró (ESP/Red Bull GASGAS Tech3) 8
24. Augusto Fernández (ESP/Prima Pramac Racing) 6
25. Miguel Oliveira (POR/Prima Pramac Racing) 6
26. Somkiat Chantra (THA/LCR Honda IDEMITSU) 1
27. Aleix Espargaró (ESP/Team HRC) 0
