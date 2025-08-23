Clasificación de la carrera esprint del GP de Hungría y del Mundial de MotoGP
Clasificación de la carrera esprint del Gran Premio de Hungría, 14ª prueba del Mundial de...
Clasificación de la carrera esprint del Gran Premio de Hungría, 14ª prueba del Mundial de MotoGP, disputada este sábado en Balatonfokajar, y clasificación general del Mundial:
- Clasificación de la carrera esprint:
1. Marc Márquez (ESP/Ducati) 21:13.465
2. Fabio Di Giannantonio (ITA/Ducati-VR46) a 2.095
3. Franco Morbidelli (ITA/Ducati-VR46) 3.595
4. Luca Marini (ITA/Honda) 4.890
5. Fermín Aldeguer (ESP/Ducati-Gresini) 5.692
6. Joan Mir (ESP/Honda) 6.147
7. Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia) 6.266
8. Alex Marquez (ESP/Ducati-Gresini) 7.332
9. Jorge Martín (ESP/Aprilia) 10.779
10. Pol Espargaró (ESP/KTM-Tech3) 12.905
11. Raúl Fernández (ESP/Aprilia-Trackhouse) 13.148
12. Jack Miller (AUS/Yamaha-Pramac) 14.097
13. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) 14.891
14. Miguel Oliveira (POR/Yamaha-Pramac) 15.342
15. Ai Ogura (JPN/Aprilia-Trackhouse) 15.467
16. Álex Rins (ESP/Yamaha) 21.007
17. Pedro Acosta (ESP/KTM) 22.245
18. Brad Binder (RSA/KTM) a 1 vuelta
Abandonos:
Enea Bastianini (ITA/KTM-Tech3), caída 1ª vuelta
Johann Zarco (FRA/Honda-LCR): caída 1ª vuelta
Fabio Quartararo (FRA/Yamaha): caída 1ª vuelta
- Clasificación del Mundial de MotoGP después del GP de Hungría:
1. Marc Márquez (ESP/Ducati) 430 pts
2. Alex Márquez (ESP/Ducati-Gresini) 278
3. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) 221
4. Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia) 181
5. Fabio Di Giannantonio (ITA/Ducati-VR46) 153
6. Franco Morbidelli (ITA/Ducati-VR46) 151
7. Pedro Acosta (ESP/KTM) 144
8. Fermín Aldeguer (ESP/Ducati-Gresini) 126
9. Johann Zarco (FRA/Honda-LCR) 114
10. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) 103
11. Brad Binder (RSA/KTM) 82
12. Raúl Fernández (ESP/Aprilia-Trackhouse) 73
13. Maverick Viñales (ESP/KTM-Tech3) 69
14. Enea Bastianini (ITA/KTM-Tech3) 63
15. Luca Marini (ITA/Honda) 61
16. Ai Ogura (JPN/Aprilia-Trackhouse) 53
17. Jack Miller (AUS/Yamaha-Pramac) 52
18. Joan Mir (ESP/Honda) 46
19. Alex Rins (ESP/Yamaha) 42
20. Takaaki Nakagami (JPN/Team HRC) 10
21. Jorge Martín (ESP/Aprilia) 10
22. Lorenzo Savadori (ITA/Aprilia) 8
23. Pol Espargaró (ESP/KTM-Tech3) 8
24. Augusto Fernández (ESP/Yamaha-Pramac) 6
25. Miguel Oliveira (POR/Yamaha-Pramac) 6
26. Somkiat Chantra (THA/Honda-LCR) 1
27. Aleix Espargaró (ESP/Team HRC) 0
