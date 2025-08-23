LA NACION

Clasificación de la carrera esprint del GP de Hungría y del Mundial de MotoGP

Clasificación de la carrera esprint del Gran Premio de Hungría, 14ª prueba del Mundial de...

Clasificación de la carrera esprint del GP de Hungría y del Mundial de MotoGP
Clasificación de la carrera esprint del GP de Hungría y del Mundial de MotoGP

Clasificación de la carrera esprint del Gran Premio de Hungría, 14ª prueba del Mundial de MotoGP, disputada este sábado en Balatonfokajar, y clasificación general del Mundial:

- Clasificación de la carrera esprint:

1. Marc Márquez (ESP/Ducati) 21:13.465

2. Fabio Di Giannantonio (ITA/Ducati-VR46) a 2.095

3. Franco Morbidelli (ITA/Ducati-VR46) 3.595

4. Luca Marini (ITA/Honda) 4.890

5. Fermín Aldeguer (ESP/Ducati-Gresini) 5.692

6. Joan Mir (ESP/Honda) 6.147

7. Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia) 6.266

8. Alex Marquez (ESP/Ducati-Gresini) 7.332

9. Jorge Martín (ESP/Aprilia) 10.779

10. Pol Espargaró (ESP/KTM-Tech3) 12.905

11. Raúl Fernández (ESP/Aprilia-Trackhouse) 13.148

12. Jack Miller (AUS/Yamaha-Pramac) 14.097

13. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) 14.891

14. Miguel Oliveira (POR/Yamaha-Pramac) 15.342

15. Ai Ogura (JPN/Aprilia-Trackhouse) 15.467

16. Álex Rins (ESP/Yamaha) 21.007

17. Pedro Acosta (ESP/KTM) 22.245

18. Brad Binder (RSA/KTM) a 1 vuelta

Abandonos:

Enea Bastianini (ITA/KTM-Tech3), caída 1ª vuelta

Johann Zarco (FRA/Honda-LCR): caída 1ª vuelta

Fabio Quartararo (FRA/Yamaha): caída 1ª vuelta

- Clasificación del Mundial de MotoGP después del GP de Hungría:

1. Marc Márquez (ESP/Ducati) 430 pts

2. Alex Márquez (ESP/Ducati-Gresini) 278

3. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) 221

4. Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia) 181

5. Fabio Di Giannantonio (ITA/Ducati-VR46) 153

6. Franco Morbidelli (ITA/Ducati-VR46) 151

7. Pedro Acosta (ESP/KTM) 144

8. Fermín Aldeguer (ESP/Ducati-Gresini) 126

9. Johann Zarco (FRA/Honda-LCR) 114

10. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) 103

11. Brad Binder (RSA/KTM) 82

12. Raúl Fernández (ESP/Aprilia-Trackhouse) 73

13. Maverick Viñales (ESP/KTM-Tech3) 69

14. Enea Bastianini (ITA/KTM-Tech3) 63

15. Luca Marini (ITA/Honda) 61

16. Ai Ogura (JPN/Aprilia-Trackhouse) 53

17. Jack Miller (AUS/Yamaha-Pramac) 52

18. Joan Mir (ESP/Honda) 46

19. Alex Rins (ESP/Yamaha) 42

20. Takaaki Nakagami (JPN/Team HRC) 10

21. Jorge Martín (ESP/Aprilia) 10

22. Lorenzo Savadori (ITA/Aprilia) 8

23. Pol Espargaró (ESP/KTM-Tech3) 8

24. Augusto Fernández (ESP/Yamaha-Pramac) 6

25. Miguel Oliveira (POR/Yamaha-Pramac) 6

26. Somkiat Chantra (THA/Honda-LCR) 1

27. Aleix Espargaró (ESP/Team HRC) 0

