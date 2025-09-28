Clasificación de prueba en línea de Mundiales de Ciclismo en ruta
Clasificación de la prueba en línea de los Mundiales de ciclismo en ruta, disputada este...
- 1 minuto de lectura'
Clasificación de la prueba en línea de los Mundiales de ciclismo en ruta, disputada este domingo en Kigali:
1. Tadej Pogacar (SLO) los 267,5 km en 6 h 21:20.
(media: 42,1 km/h)
2. Remco Evenepoel (BEL) a 1:28.
3. Ben Healy (IRL) 2:16.
4. Mattias Skjelmose (DEN) 2:53.
5. Toms Skujins (LAT) 6:41.
6. Giulio Ciccone (ITA) 6:47.
7. Isaac Del Toro (MEX) 6:47.
8. Juan Ayuso (ESP) 6:47.
9. Afonso Eulálio (POR) 7:06.
10. Tom Pidcock (GBR) 9:05.
11. Primož Roglic (SLO) 9:05.
12. Mikkel Honoré (DEN) 9:07.
13. Paul Seixas (FRA) 9:07.
14. Harold Tejada (COL) 9:07.
15. Pavel Sivakov (FRA) 9:47.
16. Jai Hindley (AUS) 10:01.
17. Andrea Bagioli (ITA) 10:06.
18. Marc Hirschi (SUI) 10:06.
19. Michael Storer (AUS) 10:12.
20. Carlos Canal (ESP) 10:12.
21. Bauke Mollema (NED) 10:12.
22. Gianmarco Garofoli (ITA) 10:16.
23. Kevin Vermaerke (USA) 10:16.
24. Artem Nych (RUS) 10:16.
25. Andreas Leknessund (NOR) 10:18.
26. Cian Uijtdebroeks (BEL) 10:18.
27. Embret Svestad-Bårdseng (NOR) 10:48.
28. Valentin Paret-Peintre (FRA) 10:59.
29. Jan Christen (SUI) 11:55.
30. Amanuel Ghebreigzabhier (ERI) 12:04.
...
Principales abandonos: Richard Carapaz (ECU), Jordan Jegat (FRA), Valentin Madouas (FRA), Oscar Onley (GBR), Victor Campenaerts (BEL), Jay Vine (AUS), Quinn Simmons (USA), Egan Bernal (COL), Biniam Girmay (ERI), Julian Alaphilippe (FRA)
