Clasificación de prueba en línea de Mundiales de Ciclismo en ruta

Clasificación de la prueba en línea de los Mundiales de ciclismo en ruta, disputada este domingo en Kigali:

1. Tadej Pogacar (SLO) los 267,5 km en 6 h 21:20.

(media: 42,1 km/h)

2. Remco Evenepoel (BEL) a 1:28.

3. Ben Healy (IRL) 2:16.

4. Mattias Skjelmose (DEN) 2:53.

5. Toms Skujins (LAT) 6:41.

6. Giulio Ciccone (ITA) 6:47.

7. Isaac Del Toro (MEX) 6:47.

8. Juan Ayuso (ESP) 6:47.

9. Afonso Eulálio (POR) 7:06.

10. Tom Pidcock (GBR) 9:05.

11. Primož Roglic (SLO) 9:05.

12. Mikkel Honoré (DEN) 9:07.

13. Paul Seixas (FRA) 9:07.

14. Harold Tejada (COL) 9:07.

15. Pavel Sivakov (FRA) 9:47.

16. Jai Hindley (AUS) 10:01.

17. Andrea Bagioli (ITA) 10:06.

18. Marc Hirschi (SUI) 10:06.

19. Michael Storer (AUS) 10:12.

20. Carlos Canal (ESP) 10:12.

21. Bauke Mollema (NED) 10:12.

22. Gianmarco Garofoli (ITA) 10:16.

23. Kevin Vermaerke (USA) 10:16.

24. Artem Nych (RUS) 10:16.

25. Andreas Leknessund (NOR) 10:18.

26. Cian Uijtdebroeks (BEL) 10:18.

27. Embret Svestad-Bårdseng (NOR) 10:48.

28. Valentin Paret-Peintre (FRA) 10:59.

29. Jan Christen (SUI) 11:55.

30. Amanuel Ghebreigzabhier (ERI) 12:04.

...

Principales abandonos: Richard Carapaz (ECU), Jordan Jegat (FRA), Valentin Madouas (FRA), Oscar Onley (GBR), Victor Campenaerts (BEL), Jay Vine (AUS), Quinn Simmons (USA), Egan Bernal (COL), Biniam Girmay (ERI), Julian Alaphilippe (FRA)

