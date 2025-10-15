Clasificación del campeonato mundial de MotoGP
Clasificación del campeonato mundial de pilotos de MotoGP antes del Gran Premio de Australia, decimonovena cita de las 22 de la temporada 2025 del Mundial de MotoGP, que se disputa de viernes a domingo en el circuito de Phillip Island (4,45 km):
1. Marc Márquez (ESP/Ducati Lenovo Team) 545 puntos - CAMPEÓN -
2. Álex Márquez (ESP/Gresini Racing MotoGP) 362
3. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati Lenovo Team) 274
4. Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia Racing) 254
5. Pedro Acosta (ESP/Red Bull KTM Factory Racing) 215
6. Franco Morbidelli (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 207
7. Fabio Di Giannantonio (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 191
8. Fermín Aldeguer (ESP/Gresini Racing MotoGP) 181
9. Fabio Quartararo (FRA/Monster Energy Yamaha MotoGP) 158
10. Johann Zarco (FRA/LCR Honda CASTROL) 128
11. Brad Binder (RSA/Red Bull KTM Factory Racing) 118
12. Raúl Fernández (ESP/Trackhouse Racing MotoGP) 112
13. Luca Marini (ITA/Repsol Honda Team) 108
14. Enea Bastianini (ITA/Red Bull GASGAS Tech3) 89
15. Joan Mir (ESP/Repsol Honda Team) 77
16. Maverick Viñales (ESP/Red Bull GASGAS Tech3) 72
17. Ai Ogura (JPN/Trackhouse Racing MotoGP) 70
18. Jack Miller (AUS/Prima Pramac Racing) 60
19. Álex Rins (ESP/Monster Energy Yamaha MotoGP) 51
20. Jorge Martín (ESP/Aprilia Racing) 34
21. Miguel Oliveira (POR/Prima Pramac Racing) 32
22. Pol Espargaró (ESP/Red Bull GASGAS Tech3) 16
23. Takaaki Nakagami (JPN/Team HRC) 10
24. Lorenzo Savadori (ITA/Aprilia Racing) 8
25. Augusto Fernández (ESP/Prima Pramac Racing) 8
26. Somkiat Chantra (THA/LCR Honda IDEMITSU) 6
27. Aleix Espargaró (ESP/Team HRC) 0
