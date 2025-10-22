Clasificación del campeonato mundial de MotoGP
Clasificación del campeonato mundial de pilotos de MotoGP antes del Gran Premio de Malasia, vigésima
Clasificación del campeonato mundial de pilotos de MotoGP antes del Gran Premio de Malasia, vigésima cita de las 22 del Mundial 2025 de la categoría, que se disputa de viernes a domingo en el circuito de Sepang (5,54 km):
Mundial de pilotos de MotoGP:
1. Marc Márquez (ESP/Ducati Lenovo Team) 545 puntos - CAMPEÓN -
2. Álex Márquez (ESP/Gresini Racing MotoGP) 379
3. Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia Racing) 282
4. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati Lenovo Team) 274
5. Pedro Acosta (ESP/Red Bull KTM Factory Racing) 233
6. Fabio Di Giannantonio (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 216
7. Franco Morbidelli (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 208
8. Fermín Aldeguer (ESP/Gresini Racing MotoGP) 183
9. Fabio Quartararo (FRA/Monster Energy Yamaha MotoGP) 166
10. Raúl Fernández (ESP/Trackhouse Racing MotoGP) 146
11. Johann Zarco (FRA/LCR Honda CASTROL) 128
12. Brad Binder (RSA/Red Bull KTM Factory Racing) 126
13. Luca Marini (ITA/Repsol Honda Team) 120
14. Enea Bastianini (ITA/Red Bull GASGAS Tech3) 96
15. Joan Mir (ESP/Repsol Honda Team) 77
16. Ai Ogura (JPN/Trackhouse Racing MotoGP) 73
17. Maverick Viñales (ESP/Red Bull GASGAS Tech3) 72
18. Jack Miller (AUS/Prima Pramac Racing) 66
19. Álex Rins (ESP/Monster Energy Yamaha MotoGP) 60
20. Miguel Oliveira (POR/Prima Pramac Racing) 36
21. Jorge Martín (ESP/Aprilia Racing) 34
22. Pol Espargaró (ESP/Red Bull GASGAS Tech3) 23
23. Takaaki Nakagami (JPN/Team HRC) 10
24. Lorenzo Savadori (ITA/Aprilia Racing) 8
25. Augusto Fernández (ESP/Prima Pramac Racing) 8
26. Somkiat Chantra (THA/LCR Honda IDEMITSU) 6
27. Aleix Espargaró (ESP/Team HRC) 0
28. Michele Pirro (ITA/Ducati Lenovo Team) 0
