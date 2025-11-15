LA NACION

Clasificación del esprint del GP de Valencia y del Mundial

Clasificación del esprint del Gran Premio de Valencia de MotoGP, disputado este sábado, y...

Clasificación del esprint del Gran Premio de Valencia de MotoGP, disputado este sábado, y clasificación del Mundial:

- Clasificación del esprint:

1. Alex Márquez (ESP/Ducati-Gresini) en 19:37.490

2. Pedro Acosta (ESP/KTM) a 1.149

3. Fabio Di Giannantonio (ITA/Ducati-VR46) 2.637

4. Raúl Fernández (ESP/Aprilia-Trackhouse) 3.519

5. Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia) 3.727

6. Franco Morbidelli (ITA/Ducati-VR46) 6.349

7. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) 7.102

8. Brad Binder (RSA/KTM) 7.352

9. Ai Ogura (JPN/Aprilia-Trackhouse) 7.685

10. Johann Zarco (FRA/Honda-LCR) 9.346

11. Fermín Aldeguer (ESP/Ducati-Gresini) 10.067

12. Jack Miller (AUS/Yamaha-Pramac) 11.148

13. Enea Bastianini (ITA/KTM-Tech3) 11.911

14. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) 11.957

15. Alex Rins (ESP/Yamaha) 14.264

16. Nicolò Bulega (ITA/Ducati) 14.951

17. Miguel Oliveira (POR/Yamaha-Pramac) 15.597

18. Maverick Vinales (ESP/KTM-Tech3) 16.699

19. Aleix Espargaro (ESP/Team HRC) 16.885

20. Augusto Fernández (ESP/Yamaha) 18.846

21. Somkiat Chantra (THA/Honda-LCR) 23.028

22. Jorge Martín (ESP/Aprilia) 23.655

. Abandonos :

Luca Marini (ITA/Honda): en la primera vuelta

Joan Mir (ESP/Honda) : en la primera vuelta

- Clasificación del Mundial:

1. Marc Márquez (ESP/Ducati) 545 pts CAMPEÓN

2. Alex Márquez (ESP/Ducati-Gresini) 457

3. Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia) 328

4. Pedro Acosta (ESP/KTM) 294

5. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) 288

6. Fabio Di Giannantonio (ITA/Ducati-VR46) 246

7. Franco Morbidelli (ITA/Ducati-VR46) 231

8. Fermín Aldeguer (ESP/Ducati-Gresini) 203

9. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) 201

10. Raul Fernandez (ESP/Aprilia-Trackhouse) 152

11. Brad Binder (RSA/KTM) 147

12. Johann Zarco (FRA/Honda-LCR) 144

13. Luca Marini (ITA/Honda) 133

14. Enea Bastianini (ITA/KTM-Tech3) 106

15. Joan Mir (ESP/Honda) 93

16. Ai Ogura (JPN/Aprilia-Trackhouse) 89

17. Maverick Viñales (ESP/KTM-Tech3) 72

18. Jack Miller (AUS/Yamaha-Pramac) 72

19. Alex Rins (ESP/Yamaha) 66

20. Miguel Oliveira (POR/Yamaha-Pramac) 38

21. Jorge Martín (ESP/Aprilia) 34

22. Pol Espargaró (ESP/KTM-Tech3) 29

23. Takaaki Nakagami (JPN/Team HRC) 10

24. Lorenzo Savadori (ITA/Aprilia) 8

25. Augusto Fernández (ESP/Yamaha-Pramac) 8

26. Somkiat Chantra (THA/Honda-LCR) 7

27. Nicolò Bulega (ITA/Aruba.It Racing - Ducati) 1

28. Aleix Espargaró (ESP/Team HRC) 0

29. Michele Pirro (ITA/Ducati) 0

