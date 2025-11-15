Clasificación del esprint del GP de Valencia y del Mundial
Clasificación del esprint del Gran Premio de Valencia de MotoGP, disputado este sábado, y...
- 1 minuto de lectura'
Clasificación del esprint del Gran Premio de Valencia de MotoGP, disputado este sábado, y clasificación del Mundial:
- Clasificación del esprint:
1. Alex Márquez (ESP/Ducati-Gresini) en 19:37.490
2. Pedro Acosta (ESP/KTM) a 1.149
3. Fabio Di Giannantonio (ITA/Ducati-VR46) 2.637
4. Raúl Fernández (ESP/Aprilia-Trackhouse) 3.519
5. Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia) 3.727
6. Franco Morbidelli (ITA/Ducati-VR46) 6.349
7. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) 7.102
8. Brad Binder (RSA/KTM) 7.352
9. Ai Ogura (JPN/Aprilia-Trackhouse) 7.685
10. Johann Zarco (FRA/Honda-LCR) 9.346
11. Fermín Aldeguer (ESP/Ducati-Gresini) 10.067
12. Jack Miller (AUS/Yamaha-Pramac) 11.148
13. Enea Bastianini (ITA/KTM-Tech3) 11.911
14. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) 11.957
15. Alex Rins (ESP/Yamaha) 14.264
16. Nicolò Bulega (ITA/Ducati) 14.951
17. Miguel Oliveira (POR/Yamaha-Pramac) 15.597
18. Maverick Vinales (ESP/KTM-Tech3) 16.699
19. Aleix Espargaro (ESP/Team HRC) 16.885
20. Augusto Fernández (ESP/Yamaha) 18.846
21. Somkiat Chantra (THA/Honda-LCR) 23.028
22. Jorge Martín (ESP/Aprilia) 23.655
. Abandonos :
Luca Marini (ITA/Honda): en la primera vuelta
Joan Mir (ESP/Honda) : en la primera vuelta
- Clasificación del Mundial:
1. Marc Márquez (ESP/Ducati) 545 pts CAMPEÓN
2. Alex Márquez (ESP/Ducati-Gresini) 457
3. Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia) 328
4. Pedro Acosta (ESP/KTM) 294
5. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) 288
6. Fabio Di Giannantonio (ITA/Ducati-VR46) 246
7. Franco Morbidelli (ITA/Ducati-VR46) 231
8. Fermín Aldeguer (ESP/Ducati-Gresini) 203
9. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) 201
10. Raul Fernandez (ESP/Aprilia-Trackhouse) 152
11. Brad Binder (RSA/KTM) 147
12. Johann Zarco (FRA/Honda-LCR) 144
13. Luca Marini (ITA/Honda) 133
14. Enea Bastianini (ITA/KTM-Tech3) 106
15. Joan Mir (ESP/Honda) 93
16. Ai Ogura (JPN/Aprilia-Trackhouse) 89
17. Maverick Viñales (ESP/KTM-Tech3) 72
18. Jack Miller (AUS/Yamaha-Pramac) 72
19. Alex Rins (ESP/Yamaha) 66
20. Miguel Oliveira (POR/Yamaha-Pramac) 38
21. Jorge Martín (ESP/Aprilia) 34
22. Pol Espargaró (ESP/KTM-Tech3) 29
23. Takaaki Nakagami (JPN/Team HRC) 10
24. Lorenzo Savadori (ITA/Aprilia) 8
25. Augusto Fernández (ESP/Yamaha-Pramac) 8
26. Somkiat Chantra (THA/Honda-LCR) 7
27. Nicolò Bulega (ITA/Aruba.It Racing - Ducati) 1
28. Aleix Espargaró (ESP/Team HRC) 0
29. Michele Pirro (ITA/Ducati) 0
