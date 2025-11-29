Clasificación del esprint del Gran Premio de Catar de F1
Clasificación del esprint del Gran Premio de Catar de Fórmula 1.
1. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) en 26:51.033
2. George Russell (GBR/Mercedes) 26:55.933
3. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 26:57.233
4. Max Verstappen (NED/Red Bull) 27:00.033
5. Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull) 27:10.333
6. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 27:12.333
7. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 27:15.533
8. Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) 27:18.333
9. Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull) 27:19.233
10. Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) 27:19.933
11. Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari) 27:23.933
12. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 27:25.533
13. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 27:26.133
14. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 27:27.933
15. Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) 27:29.833
16. Nico Hülkenberg (GER/Sauber-Ferrari) 27:30.633
17. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 27:37.133
18. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) 28:00.533
19. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 28:08.933
20. Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault) 28:11.833
