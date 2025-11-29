LA NACION

Clasificación del esprint del Gran Premio de Catar de F1

Clasificación del esprint del Gran Premio de Catar de...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Clasificación del esprint del Gran Premio de Catar de F1
Clasificación del esprint del Gran Premio de Catar de F1Bryn Lennon - Formula 1 - Formula 1

Clasificación del esprint del Gran Premio de Catar de Fórmula 1.

1. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) en 26:51.033

2. George Russell (GBR/Mercedes) 26:55.933

3. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 26:57.233

4. Max Verstappen (NED/Red Bull) 27:00.033

5. Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull) 27:10.333

6. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 27:12.333

7. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 27:15.533

8. Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) 27:18.333

9. Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull) 27:19.233

10. Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) 27:19.933

11. Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari) 27:23.933

12. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 27:25.533

13. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 27:26.133

14. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 27:27.933

15. Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) 27:29.833

16. Nico Hülkenberg (GER/Sauber-Ferrari) 27:30.633

17. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 27:37.133

18. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) 28:00.533

19. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 28:08.933

20. Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault) 28:11.833

./bds/mcd

LA NACION
Más leídas
  1. Amenazas, militares y éxodo: un conflicto inesperado eleva la tensión en la frontera entre dos países de la región
    1

    Sube la tensión en la frontera entre Chile y Perú por la crisis migratoria

  2. Airbus ordenó de inmediato suspender vuelos de un modelo por una falla técnica
    2

    Airbus instó a detener los vuelos de 6000 aviones A320 para cambiar su programa de control

  3. El misterioso mundo de Ariel Vallejo, el financista cercano a "Chiqui" Tapia que mueve fortunas
    3

    Ariel Vallejo: el misterioso mundo del financista cercano a “Chiqui” Tapia

  4. Kicillof no logró aval para endeudarse y tendría dificultades para pagar sueldos
    4

    Se cayó otra vez la sesión en la Legislatura para autorizar a Kicillof a tomar deuda

Cargando banners ...