Clasificación del esprint del Gran Premio Indonesia y parrilla de salida
Clasificación de la carrera esprint del Gran Premio Indonesia, 18ª manga del Mundial de MotoGP, disp
Clasificación de la carrera esprint del Gran Premio Indonesia, 18ª manga del Mundial de MotoGP, disputada este sábado en el circuito de Mandalika.
1. Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia Racing) 19:37.047
2. Fermín Aldeguer (ESP/Gresini Racing MotoGP) a 0.157
3. Raúl Fernández (ESP/Trackhouse Racing MotoGP) 4.062
4. Álex Márquez (ESP/Gresini Racing MotoGP) 5.832
5. Joan Mir (ESP/Repsol Honda Team) 8.759
6. Luca Marini (ITA/Repsol Honda Team) 9.621
7. Marc Márquez (ESP/Ducati Lenovo Team) 9.772
8. Franco Morbidelli (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 11.980
9. Fabio Di Giannantonio (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 12.096
10. Miguel Oliveira (POR/Prima Pramac Racing) 12.988
11. Brad Binder (RSA/Red Bull KTM Factory Racing) 13.312
12. Jack Miller (AUS/Prima Pramac Racing) 15.905
13. Álex Rins (ESP/Monster Energy Yamaha MotoGP) 16.226
14. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati Lenovo Team) 29.393
Los demás pilotos no terminaron.
Parrilla de salida:
1ª línea:
Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia Racing)
Fermín Aldeguer (ESP/Gresini Racing MotoGP)
Raúl Fernández (ESP/Trackhouse Racing MotoGP)
2ª línea:
Álex Rins (ESP/Monster Energy Yamaha MotoGP)
Pedro Acosta (ESP/Red Bull KTM Factory Racing)
Luca Marini (ITA/Repsol Honda Team)
3ª línea:
Álex Márquez (ESP/Gresini Racing MotoGP)
Fabio Quartararo (FRA/Monster Energy Yamaha MotoGP)
Marc Márquez (ESP/Ducati Lenovo Team)
4ª línea:
Miguel Oliveira (POR/Prima Pramac Racing)
Fabio Di Giannantonio (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team)
Joan Mir (ESP/Repsol Honda Team)
5ª línea:
Franco Morbidelli (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team)
Jack Miller (AUS/Prima Pramac Racing)
Brad Binder (RSA/Red Bull KTM Factory Racing)
6ª línea:
Francesco Bagnaia (ITA/Ducati Lenovo Team)
Enea Bastianini (ITA/Red Bull GASGAS Tech3)
Johann Zarco (FRA/LCR Honda CASTROL)
7ª línea:
Somkiat Chantra (THA/LCR Honda IDEMITSU)
Maverick Viñales (ESP/Red Bull GASGAS Tech3)
