Clasificación del esprint del Gran Premio Indonesia y parrilla de salida

Clasificación del esprint del Gran Premio Indonesia y parrilla de salida

Clasificación de la carrera esprint del Gran Premio Indonesia, 18ª manga del Mundial de MotoGP, disputada este sábado en el circuito de Mandalika.

1. Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia Racing) 19:37.047

2. Fermín Aldeguer (ESP/Gresini Racing MotoGP) a 0.157

3. Raúl Fernández (ESP/Trackhouse Racing MotoGP) 4.062

4. Álex Márquez (ESP/Gresini Racing MotoGP) 5.832

5. Joan Mir (ESP/Repsol Honda Team) 8.759

6. Luca Marini (ITA/Repsol Honda Team) 9.621

7. Marc Márquez (ESP/Ducati Lenovo Team) 9.772

8. Franco Morbidelli (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 11.980

9. Fabio Di Giannantonio (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 12.096

10. Miguel Oliveira (POR/Prima Pramac Racing) 12.988

11. Brad Binder (RSA/Red Bull KTM Factory Racing) 13.312

12. Jack Miller (AUS/Prima Pramac Racing) 15.905

13. Álex Rins (ESP/Monster Energy Yamaha MotoGP) 16.226

14. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati Lenovo Team) 29.393

Los demás pilotos no terminaron.

Parrilla de salida:

1ª línea:

Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia Racing)

Fermín Aldeguer (ESP/Gresini Racing MotoGP)

Raúl Fernández (ESP/Trackhouse Racing MotoGP)

2ª línea:

Álex Rins (ESP/Monster Energy Yamaha MotoGP)

Pedro Acosta (ESP/Red Bull KTM Factory Racing)

Luca Marini (ITA/Repsol Honda Team)

3ª línea:

Álex Márquez (ESP/Gresini Racing MotoGP)

Fabio Quartararo (FRA/Monster Energy Yamaha MotoGP)

Marc Márquez (ESP/Ducati Lenovo Team)

4ª línea:

Miguel Oliveira (POR/Prima Pramac Racing)

Fabio Di Giannantonio (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team)

Joan Mir (ESP/Repsol Honda Team)

5ª línea:

Franco Morbidelli (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team)

Jack Miller (AUS/Prima Pramac Racing)

Brad Binder (RSA/Red Bull KTM Factory Racing)

6ª línea:

Francesco Bagnaia (ITA/Ducati Lenovo Team)

Enea Bastianini (ITA/Red Bull GASGAS Tech3)

Johann Zarco (FRA/LCR Honda CASTROL)

7ª línea:

Somkiat Chantra (THA/LCR Honda IDEMITSU)

Maverick Viñales (ESP/Red Bull GASGAS Tech3)

