Clasificación del GP de Azerbaiyán y del Mundial

Clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán, ganado este domingo por Max Verstappen, y clasificaciones del Mundial.

-- Clasificación del GP de Azerbaiyán:

1. Max Verstappen (NED/Red Bull)

les 306,049 km en 1 h 33:26.408

2. George Russell (GBR/Mercedes) à 14.609

3. Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) à 19.199

4. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) à 21.760

5. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) à 33.290

6. Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull) à 33.808

7. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) à 34.227

8. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) à 36.310

9. Charles Leclerc (MON/Ferrari) à 36.774

10. Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull) à 38.982

11. Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari) à 1:07.606

12. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) à 1:08.262

13. Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) à 1:12.870

14. Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) à 1:17.580

15. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) à 1:18.707

16. Nico Hülkenberg (GER/Sauber-Ferrari) à 1:20.237

17. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) à 1:36.392

18. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) à 1 vuelta

19. Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault) à 1 vuelta

Mejor vuelta en carrera: Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:43.388 en la 50ª vuelta (media: 116,195 km/h)

Abandono:

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes), accidente 1ª vuelta

- Clasificación del Mundial de pilotos:

1. Oscar Piastri (AUS) 324 pts

2. Lando Norris (GBR) 299

3. Max Verstappen (NED) 255

4. George Russell (GBR) 212

5. Charles Leclerc (MON) 165

6. Lewis Hamilton (GBR) 121

7. Andrea Kimi Antonelli (ITA) 78

8. Alexander Albon (THA) 70

9. Isack Hadjar (FRA) 39

10. Nico Hülkenberg (GER) 37

11. Lance Stroll (CAN) 32

12. Carlos Sainz Jr (ESP) 31

13. Liam Lawson (NZL) 30

14. Fernando Alonso (ESP) 30

15. Esteban Ocon (FRA) 28

16. Pierre Gasly (FRA) 20

17. Yuki Tsunoda (JPN) 20

18. Gabriel Bortoleto (BRA) 18

19. Oliver Bearman (GBR) 16

20. Franco Colapinto (ARG) 0

21. Jack Doohan (AUS) 0

- Clasificación del Mundial de constructores:

1. McLaren-Mercedes 623 pts

2. Mercedes 290

3. Ferrari 286

4. Red Bull 272

5. Williams-Mercedes 101

6. Racing Bulls-Red Bull 72

7. Aston Martin-Mercedes 62

8. Sauber-Ferrari 55

9. Haas-Ferrari 44

10. Alpine-Renault 20

