Clasificación del Gran Premio de Austria de MotoGP y del Mundial

Clasificación del Gran Premio de Austria de MotoGP, 13ª de las 22 pruebas del calendario, y del Mundial de pilotos:

- Clasificación del Gran Premio de Austria de MotoGP:

1. Marc Márquez (ESP/Ducati Lenovo Team) 42:11.006

2. Fermín Aldeguer (ESP/Gresini Racing MotoGP) a 42:12.124

3. Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia Racing) 42:14.432

4. Pedro Acosta (ESP/Red Bull KTM Factory Racing) 42:17.870

5. Enea Bastianini (ITA/Red Bull GASGAS Tech3) 42:19.737

6. Joan Mir (ESP/Repsol Honda Team) 42:21.138

7. Brad Binder (RSA/Red Bull KTM Factory Racing) 42:21.482

8. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati Lenovo Team) 42:23.492

9. Raúl Fernández (ESP/Trackhouse Racing MotoGP) 42:26.478

10. Álex Márquez (ESP/Gresini Racing MotoGP) 42:26.543

11. Franco Morbidelli (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 42:27.191

12. Johann Zarco (FRA/LCR Honda CASTROL) 42:27.247

13. Luca Marini (ITA/Repsol Honda Team) 42:29.484

14. Ai Ogura (JPN/Trackhouse Racing MotoGP) 42:29.497

15. Fabio Quartararo (FRA/Monster Energy Yamaha MotoGP) 42:36.262

16. Álex Rins (ESP/Monster Energy Yamaha MotoGP) 42:41.322

17. Miguel Oliveira (POR/Prima Pramac Racing) 42:45.014

18. Jack Miller (AUS/Prima Pramac Racing) 42:48.484

. Abandonos:

Jorge Martín (ESP/Aprilia): en la 13ª vuelta, a falta de 15 para el final.

Fabio Di Giannantonio (ITA/Ducati-VR46): 20ª vuelta, a falta de 8 para el final.

- Clasificación del Mundial:

1. Marc Márquez (ESP/Ducati Lenovo Team) 418 puntos

2. Álex Márquez (ESP/Gresini Racing MotoGP) 276

3. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati Lenovo Team) 221

4. Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia Racing) 178

5. Franco Morbidelli (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 144

6. Fabio Di Giannantonio (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 144

7. Pedro Acosta (ESP/Red Bull KTM Factory Racing) 144

8. Fermín Aldeguer (ESP/Gresini Racing MotoGP) 121

9. Johann Zarco (FRA/LCR Honda CASTROL) 114

10. Fabio Quartararo (FRA/Monster Energy Yamaha MotoGP) 103

...