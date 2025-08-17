Clasificación del Gran Premio de Austria de MotoGP y del Mundial
Clasificación del Gran Premio de Austria de MotoGP, 13ª de las 22 pruebas del calendario, y...
- 1 minuto de lectura'
Clasificación del Gran Premio de Austria de MotoGP, 13ª de las 22 pruebas del calendario, y del Mundial de pilotos:
- Clasificación del Gran Premio de Austria de MotoGP:
1. Marc Márquez (ESP/Ducati Lenovo Team) 42:11.006
2. Fermín Aldeguer (ESP/Gresini Racing MotoGP) a 42:12.124
3. Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia Racing) 42:14.432
4. Pedro Acosta (ESP/Red Bull KTM Factory Racing) 42:17.870
5. Enea Bastianini (ITA/Red Bull GASGAS Tech3) 42:19.737
6. Joan Mir (ESP/Repsol Honda Team) 42:21.138
7. Brad Binder (RSA/Red Bull KTM Factory Racing) 42:21.482
8. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati Lenovo Team) 42:23.492
9. Raúl Fernández (ESP/Trackhouse Racing MotoGP) 42:26.478
10. Álex Márquez (ESP/Gresini Racing MotoGP) 42:26.543
11. Franco Morbidelli (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 42:27.191
12. Johann Zarco (FRA/LCR Honda CASTROL) 42:27.247
13. Luca Marini (ITA/Repsol Honda Team) 42:29.484
14. Ai Ogura (JPN/Trackhouse Racing MotoGP) 42:29.497
15. Fabio Quartararo (FRA/Monster Energy Yamaha MotoGP) 42:36.262
16. Álex Rins (ESP/Monster Energy Yamaha MotoGP) 42:41.322
17. Miguel Oliveira (POR/Prima Pramac Racing) 42:45.014
18. Jack Miller (AUS/Prima Pramac Racing) 42:48.484
. Abandonos:
Jorge Martín (ESP/Aprilia): en la 13ª vuelta, a falta de 15 para el final.
Fabio Di Giannantonio (ITA/Ducati-VR46): 20ª vuelta, a falta de 8 para el final.
- Clasificación del Mundial:
1. Marc Márquez (ESP/Ducati Lenovo Team) 418 puntos
2. Álex Márquez (ESP/Gresini Racing MotoGP) 276
3. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati Lenovo Team) 221
4. Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia Racing) 178
5. Franco Morbidelli (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 144
6. Fabio Di Giannantonio (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 144
7. Pedro Acosta (ESP/Red Bull KTM Factory Racing) 144
8. Fermín Aldeguer (ESP/Gresini Racing MotoGP) 121
9. Johann Zarco (FRA/LCR Honda CASTROL) 114
10. Fabio Quartararo (FRA/Monster Energy Yamaha MotoGP) 103
...
Otras noticias de Marc Márquez
- 1
La islamofobia irrumpe como el nuevo campo de batalla en la política española
- 2
Schiaretti va por el PJ, suena Bornoroni y confirman a una exmodelo
- 3
Una gestión al límite y la ilusión de la elección sanadora
- 4
Espionaje ruso en la Argentina: el plan para convertir a los chicos nacidos en Buenos Aires en agentes al servicio del Kremlin