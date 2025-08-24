Clasificación del Gran Premio de Hungría de MotoGP y del Mundial

Clasificación del Gran Premio de Hungría de MotoGP, 14ª de las 22 pruebas del calendario, y del Mundial de pilotos:

1. Marc Márquez (ESP/Ducati Lenovo Team) 42:37.681

2. Pedro Acosta (ESP/Red Bull KTM Factory Racing) a 4.314

3. Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia Racing) 7.488

4. Jorge Martín (ESP/Aprilia Racing) 11.069

5. Luca Marini (ITA/Repsol Honda Team) 11.904

6. Franco Morbidelli (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 12.608

7. Brad Binder (RSA/Red Bull KTM Factory Racing) 12.902

8. Pol Espargaró (ESP/Red Bull GASGAS Tech3) 14.015

9. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati Lenovo Team) 14.854

10. Fabio Quartararo (FRA/Monster Energy Yamaha MotoGP) 15.473

11. Ai Ogura (JPN/Trackhouse Racing MotoGP) 18.112

12. Miguel Oliveira (POR/Prima Pramac Racing) 19.021

13. Álex Rins (ESP/Monster Energy Yamaha MotoGP) 22.861

14. Álex Márquez (ESP/Gresini Racing MotoGP) 25.938

15. Fabio Di Giannantonio (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 26.262

16. Fermín Aldeguer (ESP/Gresini Racing MotoGP) 55.239

Los demás pilotos no terminaron

- Clasificación del Mundial de MotoGP después del GP de Hungría:

1. Marc Márquez (ESP/Ducati Lenovo Team) 455 puntos

2. Álex Márquez (ESP/Gresini Racing MotoGP) 280

3. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati Lenovo Team) 228

4. Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia Racing) 197

5. Pedro Acosta (ESP/Red Bull KTM Factory Racing) 164

6. Franco Morbidelli (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 161

7. Fabio Di Giannantonio (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 154

8. Fermín Aldeguer (ESP/Gresini Racing MotoGP) 126

9. Johann Zarco (FRA/LCR Honda CASTROL) 114

10. Fabio Quartararo (FRA/Monster Energy Yamaha MotoGP) 109

11. Brad Binder (RSA/Red Bull KTM Factory Racing) 91

12. Raúl Fernández (ESP/Trackhouse Racing MotoGP) 73

13. Luca Marini (ITA/Repsol Honda Team) 72

14. Maverick Viñales (ESP/Red Bull GASGAS Tech3) 69

15. Enea Bastianini (ITA/Red Bull GASGAS Tech3) 63

16. Ai Ogura (JPN/Trackhouse Racing MotoGP) 58

17. Jack Miller (AUS/Prima Pramac Racing) 52

18. Joan Mir (ESP/Repsol Honda Team) 46

19. Álex Rins (ESP/Monster Energy Yamaha MotoGP) 45

20. Jorge Martín (ESP/Aprilia Racing) 23

21. Pol Espargaró (ESP/Red Bull GASGAS Tech3) 16

22. Takaaki Nakagami (JPN/Team HRC) 10

23. Miguel Oliveira (POR/Prima Pramac Racing) 10

24. Lorenzo Savadori (ITA/Aprilia Racing) 8

25. Augusto Fernández (ESP/Prima Pramac Racing) 6

26. Somkiat Chantra (THA/LCR Honda IDEMITSU) 1

27. Aleix Espargaró (ESP/Team HRC) 0