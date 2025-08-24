Clasificación del Gran Premio de Hungría de MotoGP y del Mundial
Clasificación del Gran Premio de Hungría de MotoGP, 14ª de las 22 pruebas del calendario, y...
Clasificación del Gran Premio de Hungría de MotoGP, 14ª de las 22 pruebas del calendario, y del Mundial de pilotos:
1. Marc Márquez (ESP/Ducati Lenovo Team) 42:37.681
2. Pedro Acosta (ESP/Red Bull KTM Factory Racing) a 4.314
3. Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia Racing) 7.488
4. Jorge Martín (ESP/Aprilia Racing) 11.069
5. Luca Marini (ITA/Repsol Honda Team) 11.904
6. Franco Morbidelli (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 12.608
7. Brad Binder (RSA/Red Bull KTM Factory Racing) 12.902
8. Pol Espargaró (ESP/Red Bull GASGAS Tech3) 14.015
9. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati Lenovo Team) 14.854
10. Fabio Quartararo (FRA/Monster Energy Yamaha MotoGP) 15.473
11. Ai Ogura (JPN/Trackhouse Racing MotoGP) 18.112
12. Miguel Oliveira (POR/Prima Pramac Racing) 19.021
13. Álex Rins (ESP/Monster Energy Yamaha MotoGP) 22.861
14. Álex Márquez (ESP/Gresini Racing MotoGP) 25.938
15. Fabio Di Giannantonio (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 26.262
16. Fermín Aldeguer (ESP/Gresini Racing MotoGP) 55.239
Los demás pilotos no terminaron
- Clasificación del Mundial de MotoGP después del GP de Hungría:
1. Marc Márquez (ESP/Ducati Lenovo Team) 455 puntos
2. Álex Márquez (ESP/Gresini Racing MotoGP) 280
3. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati Lenovo Team) 228
4. Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia Racing) 197
5. Pedro Acosta (ESP/Red Bull KTM Factory Racing) 164
6. Franco Morbidelli (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 161
7. Fabio Di Giannantonio (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 154
8. Fermín Aldeguer (ESP/Gresini Racing MotoGP) 126
9. Johann Zarco (FRA/LCR Honda CASTROL) 114
10. Fabio Quartararo (FRA/Monster Energy Yamaha MotoGP) 109
11. Brad Binder (RSA/Red Bull KTM Factory Racing) 91
12. Raúl Fernández (ESP/Trackhouse Racing MotoGP) 73
13. Luca Marini (ITA/Repsol Honda Team) 72
14. Maverick Viñales (ESP/Red Bull GASGAS Tech3) 69
15. Enea Bastianini (ITA/Red Bull GASGAS Tech3) 63
16. Ai Ogura (JPN/Trackhouse Racing MotoGP) 58
17. Jack Miller (AUS/Prima Pramac Racing) 52
18. Joan Mir (ESP/Repsol Honda Team) 46
19. Álex Rins (ESP/Monster Energy Yamaha MotoGP) 45
20. Jorge Martín (ESP/Aprilia Racing) 23
21. Pol Espargaró (ESP/Red Bull GASGAS Tech3) 16
22. Takaaki Nakagami (JPN/Team HRC) 10
23. Miguel Oliveira (POR/Prima Pramac Racing) 10
24. Lorenzo Savadori (ITA/Aprilia Racing) 8
25. Augusto Fernández (ESP/Prima Pramac Racing) 6
26. Somkiat Chantra (THA/LCR Honda IDEMITSU) 1
27. Aleix Espargaró (ESP/Team HRC) 0
