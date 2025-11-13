Clasificación del Masters ATP tras los partidos del jueves

Resultados del Masters ATP de 2025, que se disputa en Turín, Italia, tras el final de la fase de grupos:

-- Grupo Jimmy Connors

Carlos Alcaraz (ESP/N.1) a Lorenzo Musetti (ITA/N.9) 6-4, 6-1

Alex De Minaur (AUS) a Taylor Fritz (USA) 7-6 (7/3), 6-3

Clasificación J V P

1. Carlos Alcaraz (ESP) 3 3 0 CLASIFICADO

2. Alex De Minaur (AUS) 3 1 2 CLASIFICADO

3. Lorenzo Musetti (ITA) 3 1 2

4. Taylor Fritz (USA) 3 1 2

-- Grupo Björn Borg

Viernes

Jannik Sinner (ITA) - Ben Shelton (USA)

Alexander Zverev (GER) - Félix Auger-Aliassime (CAN)

Clasificación J V P

1. Jannik Sinner 2 2 0 CLASIFICADO

2. Alexander Zverev 2 1 1

3. Félix Auger-Aliassime 2 1 1

4. Ben Shelton 2 0 2

Los dos primeros de cada grupo se clasifican a semifinales, programadas para el sábado. La final se disputará el domingo.

