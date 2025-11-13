Clasificación del Masters ATP tras los partidos del jueves
Resultados del Masters ATP de 2025, que se disputa en Turín, Italia, tras el final de...
Resultados del Masters ATP de 2025, que se disputa en Turín, Italia, tras el final de la fase de grupos:
-- Grupo Jimmy Connors
Carlos Alcaraz (ESP/N.1) a Lorenzo Musetti (ITA/N.9) 6-4, 6-1
Alex De Minaur (AUS) a Taylor Fritz (USA) 7-6 (7/3), 6-3
Clasificación J V P
1. Carlos Alcaraz (ESP) 3 3 0 CLASIFICADO
2. Alex De Minaur (AUS) 3 1 2 CLASIFICADO
3. Lorenzo Musetti (ITA) 3 1 2
4. Taylor Fritz (USA) 3 1 2
-- Grupo Björn Borg
Viernes
Jannik Sinner (ITA) - Ben Shelton (USA)
Alexander Zverev (GER) - Félix Auger-Aliassime (CAN)
Clasificación J V P
1. Jannik Sinner 2 2 0 CLASIFICADO
2. Alexander Zverev 2 1 1
3. Félix Auger-Aliassime 2 1 1
4. Ben Shelton 2 0 2
Los dos primeros de cada grupo se clasifican a semifinales, programadas para el sábado. La final se disputará el domingo.
