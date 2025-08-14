LA NACION

Clasificación del Mundial de MotoGP antes del GP de Austria

Clasificación del Mundial de MotoGP antes del Gran Premio de Austria, 13ª de las 22 citas de la...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Clasificación del Mundial de MotoGP antes del GP de Austria
Clasificación del Mundial de MotoGP antes del GP de Austria

Clasificación del Mundial de MotoGP antes del Gran Premio de Austria, 13ª de las 22 citas de la temporada, prevista de viernes a domingo en el circuito Red Bull Ring de Spielberg:

1. Marc Márquez (ESP/Ducati) 381 pts

2. Álex Márquez (ESP/Ducati-Gresini) 261

3. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) 213

4. Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia) 156

5. Fabio Di Giannantonio (ITA/Ducati-VR46) 142

6. Franco Morbidelli (ITA/Ducati-VR46) 139

7. Pedro Acosta (ESP/KTM) 124

8. Johann Zarco (FRA/Honda-LCR) 109

9. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) 102

10. Fermín Aldeguer (ESP/Ducati-Gresini) 97

11. Maverick Viñales (ESP/KTM-Tech3) 69

12. Brad Binder (RSA/KTM) 68

13. Raúl Fernández (ESP/Aprilia-Trackhouse) 66

14. Jack Miller (AUS/Yamaha-Pramac) 52

15. Luca Marini (ITA/Honda) 52

16. Ai Ogura (JPN/Aprilia-Trackhouse) 51

17. Enea Bastianini (ITA/KTM-Tech3) 49

18. Álex Rins (ESP/Yamaha) 42

19. Joan Mir (ESP/Honda) 32

20. Takaaki Nakagami (JPN/Team HRC) 10

21. Jorge Martín (ESP/Aprilia) 9

22. Lorenzo Savadori (ITA/Aprilia) 8

23. Pol Espargaró (ESP/KTM-Tech3) 8

24. Augusto Fernández (ESP/Yamaha-Pramac) 6

25. Miguel Oliveira (POR/Yamaha-Pramac) 6

26. Somkiat Chantra (THA/Honda-LCR) 1

27. Aleix Espargaró (ESP/Team HRC) 0

LA NACION
Más leídas
  1. Este es el nombre de mujer más atractivo del mundo, según la inteligencia artificial
    1

    Este es el nombre de mujer más atractivo del mundo, según la inteligencia artificial

  2. El exmarido de Julieta Prandi fue condenado a 19 años de prisión en la causa por abuso contra la modelo
    2

    El exmarido de Julieta Prandi fue condenado a 19 años de prisión en la causa por abuso contra la modelo

  3. De niño estuvo tres años desaparecido pero la difusión de su foto en una factura de teléfono puso fin al enigma
    3

    De niño estuvo tres años desaparecido pero la difusión de su foto en una factura de teléfono puso fin al enigma: “Necesito saber quién me cuidó”

  4. Horarios de los partidos de la selección argentina vs. Venezuela y Ecuador, por las Eliminatorias 2026
    4

    Horarios de los partidos de la selección argentina vs. Venezuela y Ecuador, por las Eliminatorias 2026

Cargando banners ...