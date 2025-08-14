Clasificación del Mundial de MotoGP antes del GP de Austria
Clasificación del Mundial de MotoGP antes del Gran Premio de Austria, 13ª de las 22 citas de la temporada, prevista de viernes a domingo en el circuito Red Bull Ring de Spielberg:
1. Marc Márquez (ESP/Ducati) 381 pts
2. Álex Márquez (ESP/Ducati-Gresini) 261
3. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) 213
4. Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia) 156
5. Fabio Di Giannantonio (ITA/Ducati-VR46) 142
6. Franco Morbidelli (ITA/Ducati-VR46) 139
7. Pedro Acosta (ESP/KTM) 124
8. Johann Zarco (FRA/Honda-LCR) 109
9. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) 102
10. Fermín Aldeguer (ESP/Ducati-Gresini) 97
11. Maverick Viñales (ESP/KTM-Tech3) 69
12. Brad Binder (RSA/KTM) 68
13. Raúl Fernández (ESP/Aprilia-Trackhouse) 66
14. Jack Miller (AUS/Yamaha-Pramac) 52
15. Luca Marini (ITA/Honda) 52
16. Ai Ogura (JPN/Aprilia-Trackhouse) 51
17. Enea Bastianini (ITA/KTM-Tech3) 49
18. Álex Rins (ESP/Yamaha) 42
19. Joan Mir (ESP/Honda) 32
20. Takaaki Nakagami (JPN/Team HRC) 10
21. Jorge Martín (ESP/Aprilia) 9
22. Lorenzo Savadori (ITA/Aprilia) 8
23. Pol Espargaró (ESP/KTM-Tech3) 8
24. Augusto Fernández (ESP/Yamaha-Pramac) 6
25. Miguel Oliveira (POR/Yamaha-Pramac) 6
26. Somkiat Chantra (THA/Honda-LCR) 1
27. Aleix Espargaró (ESP/Team HRC) 0
