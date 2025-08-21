Clasificación del Mundial de MotoGP antes del GP de Hungría
Clasificación del Mundial de pilotos de MotoGP antes del Gran Premio de Hungría, 14ª de las 22...
- 1 minuto de lectura'
Clasificación del Mundial de pilotos de MotoGP antes del Gran Premio de Hungría, 14ª de las 22 citas de la temporada, previsto de viernes a domingo en el circuito Balaton Park de Balatonfokajar, al sudeste de Budapest:
1. Marc Márquez (ESP/Ducati Lenovo Team) 418 puntos
2. Álex Márquez (ESP/Gresini Racing MotoGP) 276
3. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati Lenovo Team) 221
4. Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia Racing) 178
5. Franco Morbidelli (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 144
6. Fabio Di Giannantonio (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 144
7. Pedro Acosta (ESP/Red Bull KTM Factory Racing) 144
8. Fermín Aldeguer (ESP/Gresini Racing MotoGP) 121
9. Johann Zarco (FRA/LCR Honda CASTROL) 114
10. Fabio Quartararo (FRA/Monster Energy Yamaha MotoGP) 103
11. Brad Binder (RSA/Red Bull KTM Factory Racing) 82
12. Raúl Fernández (ESP/Trackhouse Racing MotoGP) 73
13. Maverick Viñales (ESP/Red Bull GASGAS Tech3) 69
14. Enea Bastianini (ITA/Red Bull GASGAS Tech3) 63
15. Luca Marini (ITA/Repsol Honda Team) 55
16. Ai Ogura (JPN/Trackhouse Racing MotoGP) 53
17. Jack Miller (AUS/Prima Pramac Racing) 52
18. Joan Mir (ESP/Repsol Honda Team) 42
19. Álex Rins (ESP/Monster Energy Yamaha MotoGP) 42
20. Takaaki Nakagami (JPN/Team HRC) 10
21. Jorge Martín (ESP/Aprilia Racing) 9
22. Lorenzo Savadori (ITA/Aprilia Racing) 8
23. Pol Espargaró (ESP/Red Bull GASGAS Tech3) 8
24. Augusto Fernández (ESP/Prima Pramac Racing) 6
25. Miguel Oliveira (POR/Prima Pramac Racing) 6
26. Somkiat Chantra (THA/LCR Honda IDEMITSU) 1
27. Aleix Espargaró (ESP/Team HRC) 0
Otras noticias de MotoGP
- 1
Öresund: cómo el puente que une Suecia y Dinamarca cambió la economía de los dos países
- 2
Sorpresas. Quiénes desafiaron a Milei y quiénes se alinearon al Presidente en Diputados
- 3
Confesiones escandalosas en medio de un campo minado
- 4
El lugar de zona norte que promete un boom inmobiliario y estrena un paseo comercial a cielo abierto