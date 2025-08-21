LA NACION

Clasificación del Mundial de MotoGP antes del GP de Hungría

Clasificación del Mundial de pilotos de MotoGP antes del Gran Premio de Hungría, 14ª de las 22 citas de la temporada, previsto de viernes a domingo en el circuito Balaton Park de Balatonfokajar, al sudeste de Budapest:

1. Marc Márquez (ESP/Ducati Lenovo Team) 418 puntos

2. Álex Márquez (ESP/Gresini Racing MotoGP) 276

3. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati Lenovo Team) 221

4. Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia Racing) 178

5. Franco Morbidelli (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 144

6. Fabio Di Giannantonio (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 144

7. Pedro Acosta (ESP/Red Bull KTM Factory Racing) 144

8. Fermín Aldeguer (ESP/Gresini Racing MotoGP) 121

9. Johann Zarco (FRA/LCR Honda CASTROL) 114

10. Fabio Quartararo (FRA/Monster Energy Yamaha MotoGP) 103

11. Brad Binder (RSA/Red Bull KTM Factory Racing) 82

12. Raúl Fernández (ESP/Trackhouse Racing MotoGP) 73

13. Maverick Viñales (ESP/Red Bull GASGAS Tech3) 69

14. Enea Bastianini (ITA/Red Bull GASGAS Tech3) 63

15. Luca Marini (ITA/Repsol Honda Team) 55

16. Ai Ogura (JPN/Trackhouse Racing MotoGP) 53

17. Jack Miller (AUS/Prima Pramac Racing) 52

18. Joan Mir (ESP/Repsol Honda Team) 42

19. Álex Rins (ESP/Monster Energy Yamaha MotoGP) 42

20. Takaaki Nakagami (JPN/Team HRC) 10

21. Jorge Martín (ESP/Aprilia Racing) 9

22. Lorenzo Savadori (ITA/Aprilia Racing) 8

23. Pol Espargaró (ESP/Red Bull GASGAS Tech3) 8

24. Augusto Fernández (ESP/Prima Pramac Racing) 6

25. Miguel Oliveira (POR/Prima Pramac Racing) 6

26. Somkiat Chantra (THA/LCR Honda IDEMITSU) 1

27. Aleix Espargaró (ESP/Team HRC) 0

