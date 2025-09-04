Clasificación del Mundial de MotoGP antes del Gran Premio de Cataluña
Clasificación del Mundial de pilotos de MotoGP antes del Gran Premio de Cataluña, decimoquinta cita
Clasificación del Mundial de pilotos de MotoGP antes del Gran Premio de Cataluña, decimoquinta cita de las 22 de la temporada 2025, previsto de viernes a domingo en el circuito de Montmeló, cerca de Barcelona (4,66 km):
1. Marc Márquez (ESP/Ducati Lenovo Team) 455 puntos
2. Álex Márquez (ESP/Gresini Racing MotoGP) 280
3. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati Lenovo Team) 228
4. Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia Racing) 197
5. Pedro Acosta (ESP/Red Bull KTM Factory Racing) 164
6. Franco Morbidelli (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 161
7. Fabio Di Giannantonio (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 154
8. Fermín Aldeguer (ESP/Gresini Racing MotoGP) 126
9. Johann Zarco (FRA/LCR Honda CASTROL) 114
10. Fabio Quartararo (FRA/Monster Energy Yamaha MotoGP) 109
11. Brad Binder (RSA/Red Bull KTM Factory Racing) 91
12. Raúl Fernández (ESP/Trackhouse Racing MotoGP) 73
13. Luca Marini (ITA/Repsol Honda Team) 72
14. Maverick Viñales (ESP/Red Bull GASGAS Tech3) 69
15. Enea Bastianini (ITA/Red Bull GASGAS Tech3) 63
16. Ai Ogura (JPN/Trackhouse Racing MotoGP) 58
17. Jack Miller (AUS/Prima Pramac Racing) 52
18. Joan Mir (ESP/Repsol Honda Team) 46
19. Álex Rins (ESP/Monster Energy Yamaha MotoGP) 45
20. Jorge Martín (ESP/Aprilia Racing) 23
21. Pol Espargaró (ESP/Red Bull GASGAS Tech3) 16
22. Takaaki Nakagami (JPN/Team HRC) 10
23. Miguel Oliveira (POR/Prima Pramac Racing) 10
24. Lorenzo Savadori (ITA/Aprilia Racing) 8
25. Augusto Fernández (ESP/Prima Pramac Racing) 6
26. Somkiat Chantra (THA/LCR Honda IDEMITSU) 1
27. Aleix Espargaró (ESP/Team HRC) 0
