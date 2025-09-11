LA NACION

Clasificación del Mundial de MotoGP antes del Gran Premio de San Marino

Clasificación del Mundial de pilotos de MotoGP antes del Gran Premio de San Marino, decimosexta cita

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Clasificación del Mundial de MotoGP antes del Gran Premio de San Marino
Clasificación del Mundial de MotoGP antes del Gran Premio de San MarinoHernan Zenteno - La Nacion

Clasificación del Mundial de pilotos de MotoGP antes del Gran Premio de San Marino, decimosexta cita de las 22 de la temporada 2025, previsto de viernes a domingo en el circuito de Misano, en la costa adriática italiana:

1. Marc Márquez (ESP/Ducati Lenovo Team) 487 puntos

2. Álex Márquez (ESP/Gresini Racing MotoGP) 305

3. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati Lenovo Team) 237

4. Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia Racing) 197

5. Pedro Acosta (ESP/Red Bull KTM Factory Racing) 183

6. Franco Morbidelli (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 161

7. Fabio Di Giannantonio (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 161

8. Fabio Quartararo (FRA/Monster Energy Yamaha MotoGP) 129

9. Fermín Aldeguer (ESP/Gresini Racing MotoGP) 127

10. Johann Zarco (FRA/LCR Honda CASTROL) 117

11. Brad Binder (RSA/Red Bull KTM Factory Racing) 95

12. Enea Bastianini (ITA/Red Bull GASGAS Tech3) 84

13. Luca Marini (ITA/Repsol Honda Team) 82

14. Raúl Fernández (ESP/Trackhouse Racing MotoGP) 78

15. Maverick Viñales (ESP/Red Bull GASGAS Tech3) 72

16. Ai Ogura (JPN/Trackhouse Racing MotoGP) 69

17. Jack Miller (AUS/Prima Pramac Racing) 54

18. Joan Mir (ESP/Repsol Honda Team) 50

19. Álex Rins (ESP/Monster Energy Yamaha MotoGP) 45

20. Jorge Martín (ESP/Aprilia Racing) 29

21. Miguel Oliveira (POR/Prima Pramac Racing) 17

22. Pol Espargaró (ESP/Red Bull GASGAS Tech3) 16

23. Takaaki Nakagami (JPN/Team HRC) 10

24. Lorenzo Savadori (ITA/Aprilia Racing) 8

25. Augusto Fernández (ESP/Prima Pramac Racing) 6

26. Somkiat Chantra (THA/LCR Honda IDEMITSU) 1

27. Aleix Espargaró (ESP/Team HRC) 0

bur-mcd/pm

LA NACION
Más leídas
  1. Los nuevos relojes de Apple traen una función que no tiene ningún otro competidor
    1

    Presión alta: Apple Watch Series 11 y una función que no tiene ningún otro competidor

  2. La corrida de toros donde el objetivo no es matarlos, sino quitarles una vincha roja
    2

    Casabindo: la corrida de toros donde el objetivo no es matarlos, sino quitarles una vincha roja

  3. Libertarios se quejan de una concejala que entró por LLA y anunció que no se acoplará al bloque violeta
    3

    Libertarios se quejan de una concejala que entró por LLA y anunció que no se acoplará al bloque violeta

  4. Milei vetó las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica, mientras estira la definición sobre los ATN
    4

    Javier Milei vetó las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica, mientras estira la definición sobre los ATN

Cargando banners ...