Clasificación del Mundial de MotoGP antes del Gran Premio de San Marino
Clasificación del Mundial de pilotos de MotoGP antes del Gran Premio de San Marino, decimosexta cita
- 1 minuto de lectura'
Clasificación del Mundial de pilotos de MotoGP antes del Gran Premio de San Marino, decimosexta cita de las 22 de la temporada 2025, previsto de viernes a domingo en el circuito de Misano, en la costa adriática italiana:
1. Marc Márquez (ESP/Ducati Lenovo Team) 487 puntos
2. Álex Márquez (ESP/Gresini Racing MotoGP) 305
3. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati Lenovo Team) 237
4. Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia Racing) 197
5. Pedro Acosta (ESP/Red Bull KTM Factory Racing) 183
6. Franco Morbidelli (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 161
7. Fabio Di Giannantonio (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 161
8. Fabio Quartararo (FRA/Monster Energy Yamaha MotoGP) 129
9. Fermín Aldeguer (ESP/Gresini Racing MotoGP) 127
10. Johann Zarco (FRA/LCR Honda CASTROL) 117
11. Brad Binder (RSA/Red Bull KTM Factory Racing) 95
12. Enea Bastianini (ITA/Red Bull GASGAS Tech3) 84
13. Luca Marini (ITA/Repsol Honda Team) 82
14. Raúl Fernández (ESP/Trackhouse Racing MotoGP) 78
15. Maverick Viñales (ESP/Red Bull GASGAS Tech3) 72
16. Ai Ogura (JPN/Trackhouse Racing MotoGP) 69
17. Jack Miller (AUS/Prima Pramac Racing) 54
18. Joan Mir (ESP/Repsol Honda Team) 50
19. Álex Rins (ESP/Monster Energy Yamaha MotoGP) 45
20. Jorge Martín (ESP/Aprilia Racing) 29
21. Miguel Oliveira (POR/Prima Pramac Racing) 17
22. Pol Espargaró (ESP/Red Bull GASGAS Tech3) 16
23. Takaaki Nakagami (JPN/Team HRC) 10
24. Lorenzo Savadori (ITA/Aprilia Racing) 8
25. Augusto Fernández (ESP/Prima Pramac Racing) 6
26. Somkiat Chantra (THA/LCR Honda IDEMITSU) 1
27. Aleix Espargaró (ESP/Team HRC) 0
bur-mcd/pm
Otras noticias de MotoGP
- 1
Presión alta: Apple Watch Series 11 y una función que no tiene ningún otro competidor
- 2
Casabindo: la corrida de toros donde el objetivo no es matarlos, sino quitarles una vincha roja
- 3
Libertarios se quejan de una concejala que entró por LLA y anunció que no se acoplará al bloque violeta
- 4
Javier Milei vetó las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica, mientras estira la definición sobre los ATN