Clasificación del Mundial de MotoGP antes del Gran Premio de Valencia

Clasificación del Mundial de Pilotos de MotoGP antes de la disputa del Gran Premio de la Comunidad Valenciana, última de las 22 pruebas de la temporada 2025 del Mundial de MotoGP, de viernes a domingo en el circuito Ricardo Tormo de Cheste (este de España):

1. Marc Márquez (ESP/Ducati Lenovo Team) 545 puntos CAMPEÓN

2. Álex Márquez (ESP/Gresini Racing MotoGP) 445 SUBCAMPEÓN

3. Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia Racing) 323

4. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati Lenovo Team) 288

5. Pedro Acosta (ESP/Red Bull KTM Factory Racing) 285

6. Fabio Di Giannantonio (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 239

7. Franco Morbidelli (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 227

8. Fermín Aldeguer (ESP/Gresini Racing MotoGP) 203

9. Fabio Quartararo (FRA/Monster Energy Yamaha MotoGP) 198

10. Raúl Fernández (ESP/Trackhouse Racing MotoGP) 146

11. Brad Binder (RSA/Red Bull KTM Factory Racing) 145

12. Johann Zarco (FRA/LCR Honda CASTROL) 144

13. Luca Marini (ITA/Repsol Honda Team) 133

14. Enea Bastianini (ITA/Red Bull GASGAS Tech3) 106

15. Joan Mir (ESP/Repsol Honda Team) 93

16. Ai Ogura (JPN/Trackhouse Racing MotoGP) 88

17. Maverick Viñales (ESP/Red Bull GASGAS Tech3) 72

18. Jack Miller (AUS/Prima Pramac Racing) 72

19. Álex Rins (ESP/Monster Energy Yamaha MotoGP) 66

20. Miguel Oliveira (POR/Prima Pramac Racing) 38

21. Jorge Martín (ESP/Aprilia Racing) 34

22. Pol Espargaró (ESP/Red Bull GASGAS Tech3) 29

23. Takaaki Nakagami (JPN/Team HRC) 10

24. Lorenzo Savadori (ITA/Aprilia Racing) 8

25. Augusto Fernández (ESP/Prima Pramac Racing) 8

26. Somkiat Chantra (THA/LCR Honda IDEMITSU) 7

27. Nicolò Bulega (ITA/Aruba.It Racing - Ducati) 1

28. Aleix Espargaró (ESP/Team HRC) 0

29. Michele Pirro (ITA/Ducati Lenovo Team) 0

