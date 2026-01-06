Clasificaciones de coches y de motos al término de la 3ª etapa del Dakar
Clasificaciones de la categoría de coches en la 3ª etapa del Rally Dakar 2026:
1. Mitch Guthrie (USA) 4h04:32
2. Martin Prokop (CZE) a 2:27
3. Guy Botterill (RSA) 5:23
4. Lucas Moraes (BRA) 5:46
5. Cristina Gutierrez (ESP) 5:57
6. Nani Roma (ESP) 7:20
7. Carlos Sainz (ESP) 7:31
8. Mathieu Serradori (FRA) 7:32
9. Mattias Ekstrom (SWE) 7:36
10. Denis Krotov (KGZ) 9:24
...
Clasificación general:
1. Mitch Guthrie (USA) 11h27:20
2. Martin Prokop (CZE) a 26
3. Mattias Ekstrom (SWE) 1:08
4. Carlos Sainz (ESP) 3:34
5. Nani Roma (ESP) 4:02
6. Lucas Moraes (BRA) 5:16
7. Cristina Gutierrez (ESP) 5:59
8. Mathieu Serradori (FRA) 9:06
9. Saood Variawa (RSA) 10:57
10. Nasser Al Attiyah (QAT) 11:39
...
Clasificaciones de la categoría de motos en la 3ª etapa del Rally Dakar 2026:
1. Tosha Schareina (ESP) 4h26:39
2. Ricky Brabec (USA) a 2:17
3. Daniel Sanders (AUS) 3:28
4. Luciano Benavides (ARG) 4:30
5. Skyler Howes (USA) 4:32
6. Ross Branch (BOT) 10:38
7. Edgar Canet (ESP) 11:44
8. Adrien Van Beveren (FRA) 12:45
9. Michael Docherty (RSA) 12:54
10. Martim Ventura (POR) 16:07
...
Clasificación general:
1. Daniel Sanders (AUS) 12h12:31
2. Ricky Brabec (USA) a 1:07
3. Tosha Schareina (ESP) 1:13
4. Edgar Canet (ESP) 8:46
5. Luciano Benavides (ARG) 11:06
6. Skyler Howes (USA) 13:41
7. Ross Branch (BOT) 14:56
8. Adrien Van Beveren (FRA) 23:26
9. Michael Docherty (RSA) 23:26
10. Martim Ventura (POR) 26:58
...