Clasificaciones de coches y de motos al término de la 3ª etapa del Dakar

Clasificaciones de la categoría de coches en la 3ª etapa del Rally Dakar 2026:

1. Mitch Guthrie (USA) 4h04:32

2. Martin Prokop (CZE) a 2:27

3. Guy Botterill (RSA) 5:23

4. Lucas Moraes (BRA) 5:46

5. Cristina Gutierrez (ESP) 5:57

6. Nani Roma (ESP) 7:20

7. Carlos Sainz (ESP) 7:31

8. Mathieu Serradori (FRA) 7:32

9. Mattias Ekstrom (SWE) 7:36

10. Denis Krotov (KGZ) 9:24

...

Clasificación general:

1. Mitch Guthrie (USA) 11h27:20

2. Martin Prokop (CZE) a 26

3. Mattias Ekstrom (SWE) 1:08

4. Carlos Sainz (ESP) 3:34

5. Nani Roma (ESP) 4:02

6. Lucas Moraes (BRA) 5:16

7. Cristina Gutierrez (ESP) 5:59

8. Mathieu Serradori (FRA) 9:06

9. Saood Variawa (RSA) 10:57

10. Nasser Al Attiyah (QAT) 11:39

...

Clasificaciones de la categoría de motos en la 3ª etapa del Rally Dakar 2026:

1. Tosha Schareina (ESP) 4h26:39

2. Ricky Brabec (USA) a 2:17

3. Daniel Sanders (AUS) 3:28

4. Luciano Benavides (ARG) 4:30

5. Skyler Howes (USA) 4:32

6. Ross Branch (BOT) 10:38

7. Edgar Canet (ESP) 11:44

8. Adrien Van Beveren (FRA) 12:45

9. Michael Docherty (RSA) 12:54

10. Martim Ventura (POR) 16:07

...

Clasificación general:

1. Daniel Sanders (AUS) 12h12:31

2. Ricky Brabec (USA) a 1:07

3. Tosha Schareina (ESP) 1:13

4. Edgar Canet (ESP) 8:46

5. Luciano Benavides (ARG) 11:06

6. Skyler Howes (USA) 13:41

7. Ross Branch (BOT) 14:56

8. Adrien Van Beveren (FRA) 23:26

9. Michael Docherty (RSA) 23:26

10. Martim Ventura (POR) 26:58

...