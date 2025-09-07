Clasificaciones de la Vuelta a España al término de la 15ª etapa, disputada este domingo entre Vegadeo y Monforte de Lemos:

- Clasificación de la etapa:

1. Mads Pedersen (DEN/LTK) los 167,8 km en 4 h 02:13.

2. Orluis Aular (VEN/MOV) a 0.

3. Marco Frigo (ITA/IPT) 0.

4. Santiago Buitrago (COL/TBV) 0.

5. Eddie Dunbar (IRL/JAY) 0.

6. Egan Bernal (COL/IGD) 0.

7. Louis Vervaeke (BEL/SOQ) 0.

8. Jay Vine (AUS/UAD) 8.

9. Magnus Sheffield (USA/IGD) 0.

10. Alec Segaert (BEL/LTD) 23.

...

37. Giulio Ciccone (ITA/LTK) 23.

63. Joao Almeida (POR/UAD) 13:31.

65. Jonas Vingegaard (DEN/TVL) 13:31.

- Clasificación general:

1. Jonas Vingegaard (DEN/TVL) 57 h 35:33.

2. João Almeida (POR/UAD) a 48.

3. Tom Pidcock (GBR/Q36) 2:38.

4. Jai Hindley (AUS/RBH) 3:10.

5. Felix Gall (AUT/DAT) 3:30.

6. Giulio Pellizzari (ITA/RBH) 4:21.

7. Matthew Riccitello (USA/IPT) 4:53.

8. Sepp Kuss (USA/TVL) 5:46.

9. William Lecerf (BEL/SOQ) 5:49.

10. Torstein Traeen (NOR/TBV) 6:33.

11. Matteo Jorgenson (USA/TVL) 8:52.

12. Harold Tejada (COL/AST) 11:48.

13. Giulio Ciccone (ITA/LTK) 12:21.

14. Egan Bernal (COL/IGD) 15:42.

15. Bruno Armirail (FRA/DAT) 16:18.

16. Abel Balderstone (ESP/CJR) 19:26.

17. Jaume Guardeño (ESP/CJR) 22:15.

18. Louis Meintjes (RSA/IWA) 26:36.

19. Santiago Buitrago (COL/TBV) 28:52.

20. Gianmarco Garofoli (ITA/SOQ) 33:53.

