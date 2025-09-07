Clasificaciones de la Vuelta a España al término de la 15ª etapa
Clasificaciones de la Vuelta a España al término de la 15ª etapa, disputada este domingo entre Vegad
- 1 minuto de lectura'
Clasificaciones de la Vuelta a España al término de la 15ª etapa, disputada este domingo entre Vegadeo y Monforte de Lemos:
- Clasificación de la etapa:
1. Mads Pedersen (DEN/LTK) los 167,8 km en 4 h 02:13.
2. Orluis Aular (VEN/MOV) a 0.
3. Marco Frigo (ITA/IPT) 0.
4. Santiago Buitrago (COL/TBV) 0.
5. Eddie Dunbar (IRL/JAY) 0.
6. Egan Bernal (COL/IGD) 0.
7. Louis Vervaeke (BEL/SOQ) 0.
8. Jay Vine (AUS/UAD) 8.
9. Magnus Sheffield (USA/IGD) 0.
10. Alec Segaert (BEL/LTD) 23.
...
37. Giulio Ciccone (ITA/LTK) 23.
63. Joao Almeida (POR/UAD) 13:31.
65. Jonas Vingegaard (DEN/TVL) 13:31.
- Clasificación general:
1. Jonas Vingegaard (DEN/TVL) 57 h 35:33.
2. João Almeida (POR/UAD) a 48.
3. Tom Pidcock (GBR/Q36) 2:38.
4. Jai Hindley (AUS/RBH) 3:10.
5. Felix Gall (AUT/DAT) 3:30.
6. Giulio Pellizzari (ITA/RBH) 4:21.
7. Matthew Riccitello (USA/IPT) 4:53.
8. Sepp Kuss (USA/TVL) 5:46.
9. William Lecerf (BEL/SOQ) 5:49.
10. Torstein Traeen (NOR/TBV) 6:33.
11. Matteo Jorgenson (USA/TVL) 8:52.
12. Harold Tejada (COL/AST) 11:48.
13. Giulio Ciccone (ITA/LTK) 12:21.
14. Egan Bernal (COL/IGD) 15:42.
15. Bruno Armirail (FRA/DAT) 16:18.
16. Abel Balderstone (ESP/CJR) 19:26.
17. Jaume Guardeño (ESP/CJR) 22:15.
18. Louis Meintjes (RSA/IWA) 26:36.
19. Santiago Buitrago (COL/TBV) 28:52.
20. Gianmarco Garofoli (ITA/SOQ) 33:53.
bds/iga/pm
Otras noticias de Vuelta a España
- 1
TV y streaming del domingo: Colapinto en la Fórmula 1, Alcaraz vs. Sinner en el US Open y eliminatorias de Europa
- 2
Cine y series en streaming: lo nuevo de Denzel Washington, un esperado policial con Mark Ruffalo y una original comedia
- 3
El Sub 18 de River: tres expulsados, provocaciones y tumulto en la eliminación ante Real Madrid
- 4
Las implicancias económicas del resurgimiento de la “liga de gobernadores”