Clasificaciones de la Vuelta a España al término de la 16ª etapa, recortada este martes debido a la presencia de militantes propalestinos en la parte final de la carrera.

Inicialmente prevista con 167 kilómetros entre Poio y Castro de Herville, la etapa concluyó en el kilómetro 159.

Clasificación de la etapa:

1. Egan Bernal (COL/IGD) los 159 km en 3 h 35:10.

(velocidad media: 44,4 km/h)

2. Mikel Landa (ESP/SOQ) a 0.

3. Brieuc Rolland (FRA/GFC) 7.

4. Nico Denz (GER/RBH) 1:02.

5. Clément Braz Afonso (FRA/GFC) 1:02.

6. Bob Jungels (LUX/IGD) 1:10.

7. Kevin Vermaerke (USA/DFP) 1:12.

8. Finlay Pickering (GBR/TBV) 1:12.

9. Sean Quinn (USA/EFE) 2:48.

10. Rudy Molard (FRA/GFC) 2:48.

11. Louis Rouland (FRA/ARK) 2:48.

12. Jefferson Alveiro Cepeda (ECU/MOV) 2:48.

13. Andrea Bagioli (ITA/LTK) 2:48.

14. Victor Guernalec (FRA/ARK) 4:10.

15. Jonas Vingegaard (DEN/TVL) 5:52.

16. João Almeida (POR/UAD) 5:52.

17. Tom Pidcock (GBR/Q36) 5:52.

18. Harold Tejada (COL/AST) 5:52.

19. Matthew Riccitello (USA/IPT) 5:52.

20. Jai Hindley (AUS/RBH) 5:52.

...

Clasificación general:

1. Jonas Vingegaard (DEN/TVL) 61 h 16:35.

2. João Almeida (POR/UAD) a 48.

3. Tom Pidcock (GBR/Q36) 2:38.

4. Jai Hindley (AUS/RBH) 3:10.

5. Giulio Pellizzari (ITA/RBH) 4:21.

6. Felix Gall (AUT/DAT) 4:24.

7. Matthew Riccitello (USA/IPT) 4:53.

8. Sepp Kuss (USA/TVL) 5:46.

9. Torstein Træen (NOR/TBV) 6:33.

10. William Lecerf (BEL/SOQ) 8:04.

11. Matteo Jorgenson (USA/TVL) 8:52.

12. Egan Bernal (COL/IGD) 9:36.

13. Harold Tejada (COL/AST) 11:48.

...

