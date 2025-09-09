Clasificaciones de la Vuelta a España al término de la 16ª etapa
Clasificaciones de la Vuelta a España al término de la 16ª etapa, recortada este martes debido a la
Clasificaciones de la Vuelta a España al término de la 16ª etapa, recortada este martes debido a la presencia de militantes propalestinos en la parte final de la carrera.
Inicialmente prevista con 167 kilómetros entre Poio y Castro de Herville, la etapa concluyó en el kilómetro 159.
Clasificación de la etapa:
1. Egan Bernal (COL/IGD) los 159 km en 3 h 35:10.
(velocidad media: 44,4 km/h)
2. Mikel Landa (ESP/SOQ) a 0.
3. Brieuc Rolland (FRA/GFC) 7.
4. Nico Denz (GER/RBH) 1:02.
5. Clément Braz Afonso (FRA/GFC) 1:02.
6. Bob Jungels (LUX/IGD) 1:10.
7. Kevin Vermaerke (USA/DFP) 1:12.
8. Finlay Pickering (GBR/TBV) 1:12.
9. Sean Quinn (USA/EFE) 2:48.
10. Rudy Molard (FRA/GFC) 2:48.
11. Louis Rouland (FRA/ARK) 2:48.
12. Jefferson Alveiro Cepeda (ECU/MOV) 2:48.
13. Andrea Bagioli (ITA/LTK) 2:48.
14. Victor Guernalec (FRA/ARK) 4:10.
15. Jonas Vingegaard (DEN/TVL) 5:52.
16. João Almeida (POR/UAD) 5:52.
17. Tom Pidcock (GBR/Q36) 5:52.
18. Harold Tejada (COL/AST) 5:52.
19. Matthew Riccitello (USA/IPT) 5:52.
20. Jai Hindley (AUS/RBH) 5:52.
...
Clasificación general:
1. Jonas Vingegaard (DEN/TVL) 61 h 16:35.
2. João Almeida (POR/UAD) a 48.
3. Tom Pidcock (GBR/Q36) 2:38.
4. Jai Hindley (AUS/RBH) 3:10.
5. Giulio Pellizzari (ITA/RBH) 4:21.
6. Felix Gall (AUT/DAT) 4:24.
7. Matthew Riccitello (USA/IPT) 4:53.
8. Sepp Kuss (USA/TVL) 5:46.
9. Torstein Træen (NOR/TBV) 6:33.
10. William Lecerf (BEL/SOQ) 8:04.
11. Matteo Jorgenson (USA/TVL) 8:52.
12. Egan Bernal (COL/IGD) 9:36.
13. Harold Tejada (COL/AST) 11:48.
...
