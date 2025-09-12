Clasificaciones de la Vuelta a España al término de la 19ª etapa
Clasificaciones de la Vuelta a España al término de la 19ª etapa, disputada este viernes.
Clasificaciones de la Vuelta a España al término de la 19ª etapa, disputada este viernes entre Rueda y Guijuelo:
Clasificación de la etapa:
1. Jasper Philipsen (BEL/ADC) les 161,9 km en 3 h 50:35.
(media: 42,2 km/h)
2. Mads Pedersen (DEN/LTK) a 0.
3. Orluis Aular (VEN/MOV) 0.
4. Yenthe Biermans (BEL/ARK) 0.
5. Ben Turner (GBR/IGD) 0.
6. Arne Marit (BEL/IWA) 0.
7. Fabio Christen (SUI/Q36) 0.
8. Ethan Vernon (GBR/IPT) 0.
9. Thibaud Gruel (FRA/GFC) 0.
10. Jordan Labrosse (FRA/DAT) 0.
...
Clasificación general:
1. Jonas Vingegaard (DEN/TVL) 65 h 57:44.
2. João Almeida (POR/UAD) a 44.
3. Tom Pidcock (GBR/Q36) 2:43.
4. Jai Hindley (AUS/RBH) 3:22.
5. Giulio Pellizzari (ITA/RBH) 4:23.
6. Matthew Riccitello (USA/IPT) 5:21.
7. Felix Gall (AUT/DAT) 5:24.
8. Sepp Kuss (USA/TVL) 7:30.
9. Torstein Traeen (NOR/TBV) 7:46.
10. Matteo Jorgenson (USA/TVL) 10:21.
...
