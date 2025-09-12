LA NACION

Clasificaciones de la Vuelta a España al término de la 19ª etapa

Clasificaciones de la Vuelta a España al término de la 19ª etapa, disputada este viernes.

Clasificaciones de la Vuelta a España al término de la 19ª etapa
Clasificaciones de la Vuelta a España al término de la 19ª etapa

Clasificaciones de la Vuelta a España al término de la 19ª etapa, disputada este viernes entre Rueda y Guijuelo:

Clasificación de la etapa:

1. Jasper Philipsen (BEL/ADC) les 161,9 km en 3 h 50:35.

(media: 42,2 km/h)

2. Mads Pedersen (DEN/LTK) a 0.

3. Orluis Aular (VEN/MOV) 0.

4. Yenthe Biermans (BEL/ARK) 0.

5. Ben Turner (GBR/IGD) 0.

6. Arne Marit (BEL/IWA) 0.

7. Fabio Christen (SUI/Q36) 0.

8. Ethan Vernon (GBR/IPT) 0.

9. Thibaud Gruel (FRA/GFC) 0.

10. Jordan Labrosse (FRA/DAT) 0.

...

Clasificación general:

1. Jonas Vingegaard (DEN/TVL) 65 h 57:44.

2. João Almeida (POR/UAD) a 44.

3. Tom Pidcock (GBR/Q36) 2:43.

4. Jai Hindley (AUS/RBH) 3:22.

5. Giulio Pellizzari (ITA/RBH) 4:23.

6. Matthew Riccitello (USA/IPT) 5:21.

7. Felix Gall (AUT/DAT) 5:24.

8. Sepp Kuss (USA/TVL) 7:30.

9. Torstein Traeen (NOR/TBV) 7:46.

10. Matteo Jorgenson (USA/TVL) 10:21.

...

./bds/iga

