LA NACION

Clasificaciones de la Vuelta a España tras la 17ª etapa

Clasificación de la 17ª etapa de la Vuelta a España disputada este miércoles, con final en el...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Clasificaciones de la Vuelta a España tras la 17ª etapa
Clasificaciones de la Vuelta a España tras la 17ª etapaap - AP

Clasificación de la 17ª etapa de la Vuelta a España disputada este miércoles, con final en el Alto de El Morredero:

1. Giulio Pellizzari (ITA/Bora) 3 h 37:00.

(media: 39,6 km/h)

2. Thomas Pidcock (GBR) a 16.

3. Jai Hindley (AUS) 18.

4. Jonas Vingegaard (DEN) 20.

5. João Almeida (POR) 22.

6. Matthew Riccitello (USA) 26.

7. Felix Gall (AUT) 53.

8. Torstein Træen (NOR) 53.

9. Sepp Kuss (USA) 58.

10. Matteo Jorgenson (USA) 1:44.

11. Eddie Dunbar (IRL) 2:36.

12. Jaume Guardeño (ESP) 2:41.

13. Harold Tejada (COL) 4:08.

14. William Lecerf (BEL) 4:08.

15. Abel Balderstone (ESP) 4:08.

16. Alessandro Verre (ITA) 4:24.

17. Santiago Buitrago (COL) 4:26.

18. Felix Großschartner (AUT) 4:26.

19. Ben Tulett (GBR) 4:26.

20. Jay Vine (AUS) 4:26.

21. Kevin Vermaerke (USA) 4:33.

22. José Luis Faura (ESP) 4:42.

23. Joan Bou (ESP) 5:45.

24. Harold López (ECU) 5:57.

25. Eduardo Sepúlveda (ARG) 6:22.

...

- Clasificación general individual:

1. Jonas Vingegaard (DEN/TVL) 64 h 53:55.

2. João Almeida (POR/UAD) a 50.

3. Thomas Pidcock (GBR/Q36) 2:28.

4. Jai Hindley (AUS/RBH) 3:04.

5. Giulio Pellizzari (ITA/RBH) 3:51.

6. Felix Gall (AUT/DAT) 4:57.

7. Matthew Riccitello (USA/IPT) 4:59.

8. Sepp Kuss (USA/TVL) 6:24.

9. Torstein Træen (NOR/TBV) 7:06.

10. Matteo Jorgenson (USA/TVL) 10:16.

11. William Lecerf (BEL/SOQ) 11:52.

12. Harold Tejada (COL/AST) 15:36.

13. Abel Balderstone (ESP/CJR) 24:08.

14. Jaume Guardeño (ESP/CJR) 25:30.

15. Egan Bernal (COL/IGD) 33:01.

16. Santiago Buitrago (COL/TBV) 33:52.

17. Louis Meintjies (RSA/IWA) 35:32.

18. Kevin Vermaerke (USA/DFP) 39:18.

19. Bruno Armirail (FRA/DAT) 42:10.

20. Giulio Ciccone (ITA/LTK) 43:34.

./bds/mcd

LA NACION
Más leídas
  1. De las mañas de “soltero eterno” de Leonardo DiCaprio al osado look de Emily Blunt en Toronto
    1

    En fotos: de las mañas de “soltero eterno” de Leonardo DiCaprio al osado look de Emily Blunt en Toronto

  2. Tuvo medio equipo cambiado y poco en juego ante un rival bravo, pero la selección no dejó de recibir un aviso
    2

    Derrota en Ecuador: tuvo medio equipo cambiado y poco en juego ante un rival bravo, pero la selección no dejó de recibir un aviso

  3. Qué dijo Scaloni tras la derrota de la selección y la crítica de Dibu Martínez al arbitraje de Roldán
    3

    Lionel Scaloni resaltó la actitud de la selección pese a la derrota: “Da la cara a su manera, jugando”

  4. La Anmat prohibió un queso crema, un suplemento dietario y otros productos
    4

    La Anmat prohibió un queso crema, un suplemento dietario y otros productos

Cargando banners ...