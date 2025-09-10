Clasificaciones de la Vuelta a España tras la 17ª etapa
Clasificación de la 17ª etapa de la Vuelta a España disputada este miércoles, con final en el...
- 1 minuto de lectura'
Clasificación de la 17ª etapa de la Vuelta a España disputada este miércoles, con final en el Alto de El Morredero:
1. Giulio Pellizzari (ITA/Bora) 3 h 37:00.
(media: 39,6 km/h)
2. Thomas Pidcock (GBR) a 16.
3. Jai Hindley (AUS) 18.
4. Jonas Vingegaard (DEN) 20.
5. João Almeida (POR) 22.
6. Matthew Riccitello (USA) 26.
7. Felix Gall (AUT) 53.
8. Torstein Træen (NOR) 53.
9. Sepp Kuss (USA) 58.
10. Matteo Jorgenson (USA) 1:44.
11. Eddie Dunbar (IRL) 2:36.
12. Jaume Guardeño (ESP) 2:41.
13. Harold Tejada (COL) 4:08.
14. William Lecerf (BEL) 4:08.
15. Abel Balderstone (ESP) 4:08.
16. Alessandro Verre (ITA) 4:24.
17. Santiago Buitrago (COL) 4:26.
18. Felix Großschartner (AUT) 4:26.
19. Ben Tulett (GBR) 4:26.
20. Jay Vine (AUS) 4:26.
21. Kevin Vermaerke (USA) 4:33.
22. José Luis Faura (ESP) 4:42.
23. Joan Bou (ESP) 5:45.
24. Harold López (ECU) 5:57.
25. Eduardo Sepúlveda (ARG) 6:22.
...
- Clasificación general individual:
1. Jonas Vingegaard (DEN/TVL) 64 h 53:55.
2. João Almeida (POR/UAD) a 50.
3. Thomas Pidcock (GBR/Q36) 2:28.
4. Jai Hindley (AUS/RBH) 3:04.
5. Giulio Pellizzari (ITA/RBH) 3:51.
6. Felix Gall (AUT/DAT) 4:57.
7. Matthew Riccitello (USA/IPT) 4:59.
8. Sepp Kuss (USA/TVL) 6:24.
9. Torstein Træen (NOR/TBV) 7:06.
10. Matteo Jorgenson (USA/TVL) 10:16.
11. William Lecerf (BEL/SOQ) 11:52.
12. Harold Tejada (COL/AST) 15:36.
13. Abel Balderstone (ESP/CJR) 24:08.
14. Jaume Guardeño (ESP/CJR) 25:30.
15. Egan Bernal (COL/IGD) 33:01.
16. Santiago Buitrago (COL/TBV) 33:52.
17. Louis Meintjies (RSA/IWA) 35:32.
18. Kevin Vermaerke (USA/DFP) 39:18.
19. Bruno Armirail (FRA/DAT) 42:10.
20. Giulio Ciccone (ITA/LTK) 43:34.
