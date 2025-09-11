LA NACION

Clasificaciones de la Vuelta a España tras la 18ª etapa

Clasificación de la 18ª etapa de la Vuelta a España, una crono de 12,2 km de recorrido disputada este jueves en Valladolid:

Clasificación de la 18ª etapa de la Vuelta a España, una crono de 12,2 km de recorrido disputada este jueves en Valladolid:

1. Filippo Ganna (ITA/Ineos) 13:00.

(media: 56,3 km/h)

2. Jay Vine (AUS) a 1.

3. João Almeida (POR) 8.

4. Bruno Armirail (FRA) 10.

5. Ivo Oliveira (POR) 11.

6. Stefan Küng (SUI) 12.

7. Kelland O'Brien (AUS) 15.

8. Alec Segaert (BEL) 16.

9. Jonas Vingegaard (DEN) 18.

10. Daan Hoole (NED) 19.

11. Pier-André Côté (CAN) 20.

12. Ethan Vernon (GBR) 21.

13. Mads Pedersen (DEN) 21.

14. Rémi Cavagna (FRA) 21.

15. Matteo Jorgenson (USA) 21.

16. Juan Ayuso (ESP) 22.

17. Pierre Thierry (FRA) 23.

18. Marco Frigo (ITA) 25.

19. Huub Artz (NED) 26.

20. Harold Tejada (COL) 27.

- Clasificación general individual:

1. Jonas Vingegaard (DEN/TVL) 65 h 07:13.

2. João Almeida (POR/UAD) a 40.

3. Thomas Pidcock (GBR/Q36) 2:39.

4. Jai Hindley (AUS/RBH) 3:18.

5. Giulio Pellizzari (ITA/RBH) 4:19.

6. Matthew Riccitello (USA/IPT) 5:17.

7. Felix Gall (AUT/DAT) 5:20.

8. Sepp Kuss (USA/TVL) 7:26.

9. Torstein Træen (NOR/TBV) 7:42.

10. Matteo Jorgenson (USA/TVL) 10:19.

11. William Lecerf (BEL/SOQ) 12:24.

12. Harold Tejada (COL/AST) 15:45.

13. Abel Balderstone (ESP/CJR) 24:47.

14. Jaume Guardeño (ESP/CJR) 26:20.

15. Santiago Buitrago (COL/TBV) 34:19.

16. Egan Bernal (COL/IGD) 34:47.

17. Louis Meintjies (RSA/IWA) 36:00.

18. Kevin Vermaerke (USA/DFP) 40:06.

19. Bruno Armirail (FRA/DAT) 42:02.

20. Giulio Ciccone (ITA/LTK) 44:39.

