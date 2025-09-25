Clasificaciones de MotoGP antes del Gran Premio de Japón
Clasificaciones del Mundial de MotoGP antes del Gran Premio de Japón, decimoséptima cita de las 22 d
Clasificaciones del Mundial de MotoGP antes del Gran Premio de Japón, decimoséptima cita de las 22 de la temporada 2025 del Mundial de MotoGP, que se disputa de viernes a domingo en el circuito de Motegi (4,8 km):
1. Marc Márquez (ESP/Ducati Lenovo Team) 512 puntos
2. Álex Márquez (ESP/Gresini Racing MotoGP) 330
3. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati Lenovo Team) 237
4. Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia Racing) 229
5. Pedro Acosta (ESP/Red Bull KTM Factory Racing) 188
6. Franco Morbidelli (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 180
7. Fabio Di Giannantonio (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 179
8. Fermín Aldeguer (ESP/Gresini Racing MotoGP) 141
9. Fabio Quartararo (FRA/Monster Energy Yamaha MotoGP) 137
10. Johann Zarco (FRA/LCR Honda CASTROL) 117
11. Brad Binder (RSA/Red Bull KTM Factory Racing) 101
12. Luca Marini (ITA/Repsol Honda Team) 94
13. Enea Bastianini (ITA/Red Bull GASGAS Tech3) 84
14. Raúl Fernández (ESP/Trackhouse Racing MotoGP) 84
15. Maverick Viñales (ESP/Red Bull GASGAS Tech3) 72
16. Ai Ogura (JPN/Trackhouse Racing MotoGP) 69
17. Jack Miller (AUS/Prima Pramac Racing) 58
18. Joan Mir (ESP/Repsol Honda Team) 50
19. Álex Rins (ESP/Monster Energy Yamaha MotoGP) 45
20. Jorge Martín (ESP/Aprilia Racing) 34
21. Miguel Oliveira (POR/Prima Pramac Racing) 24
22. Pol Espargaró (ESP/Red Bull GASGAS Tech3) 16
23. Takaaki Nakagami (JPN/Team HRC) 10
24. Lorenzo Savadori (ITA/Aprilia Racing) 8
25. Augusto Fernández (ESP/Prima Pramac Racing) 8
26. Somkiat Chantra (THA/LCR Honda IDEMITSU) 2
27. Aleix Espargaró (ESP/Team HRC) 0
