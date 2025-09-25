Clasificaciones de MotoGP antes del Gran Premio de Japón

Clasificaciones del Mundial de MotoGP antes del Gran Premio de Japón, decimoséptima cita de las 22 de la temporada 2025 del Mundial de MotoGP, que se disputa de viernes a domingo en el circuito de Motegi (4,8 km):

1. Marc Márquez (ESP/Ducati Lenovo Team) 512 puntos

2. Álex Márquez (ESP/Gresini Racing MotoGP) 330

3. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati Lenovo Team) 237

4. Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia Racing) 229

5. Pedro Acosta (ESP/Red Bull KTM Factory Racing) 188

6. Franco Morbidelli (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 180

7. Fabio Di Giannantonio (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 179

8. Fermín Aldeguer (ESP/Gresini Racing MotoGP) 141

9. Fabio Quartararo (FRA/Monster Energy Yamaha MotoGP) 137

10. Johann Zarco (FRA/LCR Honda CASTROL) 117

11. Brad Binder (RSA/Red Bull KTM Factory Racing) 101

12. Luca Marini (ITA/Repsol Honda Team) 94

13. Enea Bastianini (ITA/Red Bull GASGAS Tech3) 84

14. Raúl Fernández (ESP/Trackhouse Racing MotoGP) 84

15. Maverick Viñales (ESP/Red Bull GASGAS Tech3) 72

16. Ai Ogura (JPN/Trackhouse Racing MotoGP) 69

17. Jack Miller (AUS/Prima Pramac Racing) 58

18. Joan Mir (ESP/Repsol Honda Team) 50

19. Álex Rins (ESP/Monster Energy Yamaha MotoGP) 45

20. Jorge Martín (ESP/Aprilia Racing) 34

21. Miguel Oliveira (POR/Prima Pramac Racing) 24

22. Pol Espargaró (ESP/Red Bull GASGAS Tech3) 16

23. Takaaki Nakagami (JPN/Team HRC) 10

24. Lorenzo Savadori (ITA/Aprilia Racing) 8

25. Augusto Fernández (ESP/Prima Pramac Racing) 8

26. Somkiat Chantra (THA/LCR Honda IDEMITSU) 2

27. Aleix Espargaró (ESP/Team HRC) 0

bur-mcd/dam