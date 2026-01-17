Clasificaciones del Dakar en la categoría de autos
Clasificaciones provisionales de la categoría autos del Dakar 2026 tras la 13ª y última etapa, disputada este sábado en los alrededores de Yanbu (pueden ser modificadas por la dirección de carrera):
- Clasificación de la última etapa
1. Mattias Ekström (SWE) 46:14
2. Sébastien Loeb (FRA) a 8 segundos
3. Henk Lategan (RSA) 13.
4. Mathieu Serradori (FRA) 33.
5. Brian Baragwanath (RSA) 36.
6. Carlos Sainz (ESP) 45.
7. Joao Ferreira (POR) 53.
8. Martin Prokop (CZE) 1:18.
9. Saood Variawa (RSA) 1:23.
10. Lucas Moraes (BRA) 2:03.
...
12. Nani Roma (ESP) 2:28.
34. Nasser Al Attiyah (QAT) 8:48.
- Clasificación general final:
1. Nasser Al Attiyah (QAT) 48h56:53
2. Nani Roma (ESP) a 9:42.
3. Mattias Ekström (SWE) 14:33.
4. Sébastien Loeb (FRA) 15:10.
5. Carlos Sainz (ESP) 28:30.
6. Mathieu Serradori (FRA) 45:02.
7. Lucas Moraes (BRA) 46:50.
8. Toby Price (AUS) 52:07.
9. Seth Quintero (USA) 1h15:02.
10. Saood Variawa (RSA) 1h23:36.