LA NACION

Clasificaciones del Dakar en la categoría de autos

Clasificaciones provisionales de la categoría autos del Dakar 2026 tras la 13ª y última etapa, disputada este sábado en los alrededores de Yanbu (pueden ser...

Clasificaciones del Dakar en la categoría de autos
Clasificaciones del Dakar en la categoría de autos

Clasificaciones provisionales de la categoría autos del Dakar 2026 tras la 13ª y última etapa, disputada este sábado en los alrededores de Yanbu (pueden ser modificadas por la dirección de carrera):

- Clasificación de la última etapa

1. Mattias Ekström (SWE) 46:14

2. Sébastien Loeb (FRA) a 8 segundos

3. Henk Lategan (RSA) 13.

4. Mathieu Serradori (FRA) 33.

5. Brian Baragwanath (RSA) 36.

6. Carlos Sainz (ESP) 45.

7. Joao Ferreira (POR) 53.

8. Martin Prokop (CZE) 1:18.

9. Saood Variawa (RSA) 1:23.

10. Lucas Moraes (BRA) 2:03.

...

12. Nani Roma (ESP) 2:28.

34. Nasser Al Attiyah (QAT) 8:48.

- Clasificación general final:

1. Nasser Al Attiyah (QAT) 48h56:53

2. Nani Roma (ESP) a 9:42.

3. Mattias Ekström (SWE) 14:33.

4. Sébastien Loeb (FRA) 15:10.

5. Carlos Sainz (ESP) 28:30.

6. Mathieu Serradori (FRA) 45:02.

7. Lucas Moraes (BRA) 46:50.

8. Toby Price (AUS) 52:07.

9. Seth Quintero (USA) 1h15:02.

10. Saood Variawa (RSA) 1h23:36.

AFP
Conforme a
The Trust Project
Cargando banners ...