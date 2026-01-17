Clasificaciones del Dakar en la categoría de autos

Clasificaciones provisionales de la categoría autos del Dakar 2026 tras la 13ª y última etapa, disputada este sábado en los alrededores de Yanbu (pueden ser modificadas por la dirección de carrera):

- Clasificación de la última etapa

1. Mattias Ekström (SWE) 46:14

2. Sébastien Loeb (FRA) a 8 segundos

3. Henk Lategan (RSA) 13.

4. Mathieu Serradori (FRA) 33.

5. Brian Baragwanath (RSA) 36.

6. Carlos Sainz (ESP) 45.

7. Joao Ferreira (POR) 53.

8. Martin Prokop (CZE) 1:18.

9. Saood Variawa (RSA) 1:23.

10. Lucas Moraes (BRA) 2:03.

...

12. Nani Roma (ESP) 2:28.

34. Nasser Al Attiyah (QAT) 8:48.

- Clasificación general final:

1. Nasser Al Attiyah (QAT) 48h56:53

2. Nani Roma (ESP) a 9:42.

3. Mattias Ekström (SWE) 14:33.

4. Sébastien Loeb (FRA) 15:10.

5. Carlos Sainz (ESP) 28:30.

6. Mathieu Serradori (FRA) 45:02.

7. Lucas Moraes (BRA) 46:50.

8. Toby Price (AUS) 52:07.

9. Seth Quintero (USA) 1h15:02.

10. Saood Variawa (RSA) 1h23:36.