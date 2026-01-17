LA NACION

Clasificaciones del Dakar en la categoría de motos

Clasificaciones provisionales de la categoría motos del Dakar 2026 tras la 13ª y última etapa, disputada este sábado en los alrededores de Yanbu (pueden ser...

Clasificaciones provisionales de la categoría motos del Dakar 2026 tras la 13ª y última etapa, disputada este sábado en los alrededores de Yanbu (pueden ser modificadas por la dirección de carrera):

- Clasificación de la última etapa:

1. Edgar Canet (ESP) 49:03

2. Luciano Benavides (ARG) a 6 segundos

3. Tosha Schareina (ESP) 47.

4. Michael Docherty (RSA) 50.

5. Adrien Van Beveren (FRA) 1:15.

6. Skyler Howes (USA) 1:46.

7. Bradley Cox (RSA) 2:49.

8. Ignacio Cornejo (CHI) 3:11.

9. Martim Ventura (POR) 3:18.

10. Ricky Brabec (USA) 3:28.

...

- Clasificación general final:

1. Luciano Benavides (ARG) 49h00:41

2. Ricky Brabec (USA) a 2 segundos

3. Tosha Schareina (ESP) 25:12.

4. Skyler Howes (USA) 56:41.

5. Daniel Sanders (AUS) 1h03:15.

6. Adrien Van Beveren (FRA) 1h04:46.

7. Ignacio Cornejo (CHI) 1h39:50.

8. Ross Branch (BOT) 2h49:15.

9. Toni Mulec (SLO) 2h57:18.

10. Preston Campbell (USA) 3h01:55.

...

AFP
