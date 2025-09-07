Clasificaciones del GP de Italia de F1

- Clasificación del GP de Italia, 16ª prueba del Mundial de Fórmula 1:

1. Max Verstappen (NED/Red Bull)

los 306,720 km en 1 h 13:24.325

2. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) a 19.207

3. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) a 21.351

4. Charles Leclerc (MON/Ferrari) a 25.624

5. George Russell (GBR/Mercedes) a 32.881

6. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) a 37.449

7. Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) a 50.537

8. Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari) a 58.484

9. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) a 59.762

10. Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull) a 1:03.891

11. Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) a 1:04.469

12. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) a 1:19.288

13. Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull) a 1:20.701

14. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) a 1:22.351

15. Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) a 1 vuelta

16. Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault) a 1 vuelta

17. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) a 1 vuelta

18. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) a 1 vuelta

- Vuelta rápida en carrera: Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:20.901 en la vuelta 52 (media: 148,493 km/h)

- Abandonos:

Nico Hülkenberg (GER/Sauber-Ferrari): problema mecánico en primera vuelta

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes): problema en suspensión vuelta 26

- Clasificación del Mundial de pilotos:

1. Oscar Piastri (AUS) 324 pts

2. Lando Norris (GBR) 293

3. Max Verstappen (NED) 230

4. George Russell (GBR) 194

5. Charles Leclerc (MON) 163

6. Lewis Hamilton (GBR) 117

7. Alexander Albon (THA) 70

8. Andrea Kimi Antonelli (ITA) 66

9. Isack Hadjar (FRA) 38

10. Nico Hülkenberg (GER) 37

11. Lance Stroll (CAN) 32

12. Fernando Alonso (ESP) 30

13. Esteban Ocon (FRA) 28

14. Pierre Gasly (FRA) 20

15. Liam Lawson (NZL) 20

16. Gabriel Bortoleto (BRA) 18

17. Oliver Bearman (GBR) 16

18. Carlos Sainz Jr (ESP) 16

19. Yuki Tsunoda (JPN) 12

20. Franco Colapinto (ARG) 0

21. Jack Doohan (AUS) 0

- Clasificación del Mundial de constructores:

1. McLaren-Mercedes 617 pts

2. Ferrari 280

3. Mercedes 260

4. Red Bull 239

5. Williams-Mercedes 86

6. Aston Martin-Mercedes 62

7. Racing Bulls-Red Bull 61

8. Sauber-Ferrari 55

9. Haas-Ferrari 44

10. Alpine-Renault 20

