Clasificaciones del GP de Italia de F1
Clasificación del GP de Italia, 16ª prueba del Mundial…
- 1 minuto de lectura'
- Clasificación del GP de Italia, 16ª prueba del Mundial de Fórmula 1:
1. Max Verstappen (NED/Red Bull)
los 306,720 km en 1 h 13:24.325
2. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) a 19.207
3. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) a 21.351
4. Charles Leclerc (MON/Ferrari) a 25.624
5. George Russell (GBR/Mercedes) a 32.881
6. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) a 37.449
7. Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) a 50.537
8. Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari) a 58.484
9. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) a 59.762
10. Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull) a 1:03.891
11. Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) a 1:04.469
12. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) a 1:19.288
13. Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull) a 1:20.701
14. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) a 1:22.351
15. Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) a 1 vuelta
16. Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault) a 1 vuelta
17. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) a 1 vuelta
18. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) a 1 vuelta
- Vuelta rápida en carrera: Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:20.901 en la vuelta 52 (media: 148,493 km/h)
- Abandonos:
Nico Hülkenberg (GER/Sauber-Ferrari): problema mecánico en primera vuelta
Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes): problema en suspensión vuelta 26
- Clasificación del Mundial de pilotos:
1. Oscar Piastri (AUS) 324 pts
2. Lando Norris (GBR) 293
3. Max Verstappen (NED) 230
4. George Russell (GBR) 194
5. Charles Leclerc (MON) 163
6. Lewis Hamilton (GBR) 117
7. Alexander Albon (THA) 70
8. Andrea Kimi Antonelli (ITA) 66
9. Isack Hadjar (FRA) 38
10. Nico Hülkenberg (GER) 37
11. Lance Stroll (CAN) 32
12. Fernando Alonso (ESP) 30
13. Esteban Ocon (FRA) 28
14. Pierre Gasly (FRA) 20
15. Liam Lawson (NZL) 20
16. Gabriel Bortoleto (BRA) 18
17. Oliver Bearman (GBR) 16
18. Carlos Sainz Jr (ESP) 16
19. Yuki Tsunoda (JPN) 12
20. Franco Colapinto (ARG) 0
21. Jack Doohan (AUS) 0
- Clasificación del Mundial de constructores:
1. McLaren-Mercedes 617 pts
2. Ferrari 280
3. Mercedes 260
4. Red Bull 239
5. Williams-Mercedes 86
6. Aston Martin-Mercedes 62
7. Racing Bulls-Red Bull 61
8. Sauber-Ferrari 55
9. Haas-Ferrari 44
10. Alpine-Renault 20
bds/hdy/iga/pm
Otras noticias de Fórmula 1
- 1
TV y streaming del domingo: Colapinto en la Fórmula 1, Alcaraz vs. Sinner en el US Open y eliminatorias de Europa
- 2
Cine y series en streaming: lo nuevo de Denzel Washington, un esperado policial con Mark Ruffalo y una original comedia
- 3
El Sub 18 de River: tres expulsados, provocaciones y tumulto en la eliminación ante Real Madrid
- 4
Las implicancias económicas del resurgimiento de la “liga de gobernadores”