Clasificaciones del GP de Malasia y del Mundial de MotoGP

Clasificación del Gran Premio de Malasia de MotoGP, disputado este domingo en Sepang, y clasificación del Mundial:

Clasificación del GP:

1. Álex Márquez (ESP/Ducati-Gresini) en 40:09.249

2. Pedro Acosta (ESP/KTM) a 2.676

3. Joan Mir (ESP/Honda) 8.048

4. Franco Morbidelli (ITA/Ducati-VR46) 8.580

5. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) 11.556

6. Fabio Di Giannantonio (ITA/Ducati-VR46) 13.060

7. Enea Bastianini (ITA/KTM-Tech3) 15.299

8. Luca Marini (ITA/Honda) 18.738

9. Brad Binder (RSA/KTM) 18.932

10. Ai Ogura (JPN/Aprilia-Trackhouse) 19.256

11. Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia) 19.824

12. Johann Zarco (FRA/Honda-LCR) 22.234

13. Álex Rins (ESP/Yamaha) 23.509

14. Jack Miller (AUS/Yamaha-Pramac) 25.201

15. Somkiat Chantra (THA/Honda-LCR) 34.110

16. Lorenzo Savadori (ITA/Aprilia) 36.115

17. Michele Pirro (ITA/Ducati) 43.914

18. Augusto Fernández (ESP/Yamaha) 47.060

19. Miguel Oliveira (POR/Yamaha-Pramac) 1:17.942

. Abandonos:

Pol Espargaró (ESP/KTM-Tech3)

Raúl Fernández (ESP/Aprilia-Trackhouse)

Fermín Aldeguer (ESP/Ducati-Gresini)

Francesco Bagnaia (ITA/Ducati)

Clasificación del Mundial de MotoGP tras el GP de Sepang (Malasia):

1. Marc Márquez (ESP/Ducati) 545 puntos CAMPEÓN

2. Álex Márquez (ESP/Ducati-Gresini) 413

3. Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia) 291

4. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) 286

5. Pedro Acosta (ESP/KTM) 260

6. Franco Morbidelli (ITA/Ducati-VR46) 227

7. Fabio Di Giannantonio (ITA/Ducati-VR46) 226

8. Fermín Aldeguer (ESP/Ducati-Gresini) 186

9. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) 182

10. Raúl Fernández (ESP/Aprilia-Trackhouse) 146

11. Johann Zarco (FRA/Honda-LCR) 134

12. Brad Binder (RSA/KTM) 133

13. Luca Marini (ITA/Honda) 128

14. Enea Bastianini (ITA/KTM-Tech3) 106

15. Joan Mir (ESP/Honda) 93

16. Ai Ogura (JPN/Aprilia-Trackhouse) 79

17. Maverick Viñales (ESP/KTM-Tech3) 72

18. Jack Miller (AUS/Yamaha-Pramac) 68

19. Álex Rins (ESP/Yamaha) 63

20. Miguel Oliveira (POR/Yamaha-Pramac) 36

21. Jorge Martín (ESP/Aprilia) 34

22. Pol Espargaró (ESP/KTM-Tech3) 23

23. Takaaki Nakagami (JPN/Team HRC) 10

24. Lorenzo Savadori (ITA/Aprilia) 8

25. Augusto Fernández (ESP/Yamaha-Pramac) 8

26. Somkiat Chantra (THA/Honda-LCR) 7

27. Aleix Espargaró (ESP/Team HRC) 0

28. Michele Pirro (ITA/Ducati) 0

