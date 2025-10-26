Clasificaciones del GP de Malasia y del Mundial de MotoGP
Clasificación del Gran Premio de Malasia de MotoGP, disputado este domingo en Sepang, y...
Clasificación del Gran Premio de Malasia de MotoGP, disputado este domingo en Sepang, y clasificación del Mundial:
Clasificación del GP:
1. Álex Márquez (ESP/Ducati-Gresini) en 40:09.249
2. Pedro Acosta (ESP/KTM) a 2.676
3. Joan Mir (ESP/Honda) 8.048
4. Franco Morbidelli (ITA/Ducati-VR46) 8.580
5. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) 11.556
6. Fabio Di Giannantonio (ITA/Ducati-VR46) 13.060
7. Enea Bastianini (ITA/KTM-Tech3) 15.299
8. Luca Marini (ITA/Honda) 18.738
9. Brad Binder (RSA/KTM) 18.932
10. Ai Ogura (JPN/Aprilia-Trackhouse) 19.256
11. Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia) 19.824
12. Johann Zarco (FRA/Honda-LCR) 22.234
13. Álex Rins (ESP/Yamaha) 23.509
14. Jack Miller (AUS/Yamaha-Pramac) 25.201
15. Somkiat Chantra (THA/Honda-LCR) 34.110
16. Lorenzo Savadori (ITA/Aprilia) 36.115
17. Michele Pirro (ITA/Ducati) 43.914
18. Augusto Fernández (ESP/Yamaha) 47.060
19. Miguel Oliveira (POR/Yamaha-Pramac) 1:17.942
. Abandonos:
Pol Espargaró (ESP/KTM-Tech3)
Raúl Fernández (ESP/Aprilia-Trackhouse)
Fermín Aldeguer (ESP/Ducati-Gresini)
Francesco Bagnaia (ITA/Ducati)
Clasificación del Mundial de MotoGP tras el GP de Sepang (Malasia):
1. Marc Márquez (ESP/Ducati) 545 puntos CAMPEÓN
2. Álex Márquez (ESP/Ducati-Gresini) 413
3. Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia) 291
4. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) 286
5. Pedro Acosta (ESP/KTM) 260
6. Franco Morbidelli (ITA/Ducati-VR46) 227
7. Fabio Di Giannantonio (ITA/Ducati-VR46) 226
8. Fermín Aldeguer (ESP/Ducati-Gresini) 186
9. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) 182
10. Raúl Fernández (ESP/Aprilia-Trackhouse) 146
11. Johann Zarco (FRA/Honda-LCR) 134
12. Brad Binder (RSA/KTM) 133
13. Luca Marini (ITA/Honda) 128
14. Enea Bastianini (ITA/KTM-Tech3) 106
15. Joan Mir (ESP/Honda) 93
16. Ai Ogura (JPN/Aprilia-Trackhouse) 79
17. Maverick Viñales (ESP/KTM-Tech3) 72
18. Jack Miller (AUS/Yamaha-Pramac) 68
19. Álex Rins (ESP/Yamaha) 63
20. Miguel Oliveira (POR/Yamaha-Pramac) 36
21. Jorge Martín (ESP/Aprilia) 34
22. Pol Espargaró (ESP/KTM-Tech3) 23
23. Takaaki Nakagami (JPN/Team HRC) 10
24. Lorenzo Savadori (ITA/Aprilia) 8
25. Augusto Fernández (ESP/Yamaha-Pramac) 8
26. Somkiat Chantra (THA/Honda-LCR) 7
27. Aleix Espargaró (ESP/Team HRC) 0
28. Michele Pirro (ITA/Ducati) 0
