Clasificaciones del GP de Valencia y del Mundial de MotoGP
Clasificación del GP de Valencia...
- 1 minuto de lectura'
Clasificación del GP de Valencia de MotoGP:
1. Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia) en 40:52.458
2. Raúl Fernández (ESP/Aprilia-Trackhouse) a 0.686
3. Fabio Di Giannantonio (ITA/Ducati-VR46) 3.765
4. Pedro Acosta (ESP/KTM) 4.749
5. Fermín Aldeguer (ESP/Ducati-Gresini) 8.048
6. Álex Márquez (ESP/Ducati-Gresini) 8.166
7. Luca Marini (ITA/Honda) 12.644
8. Brad Binder (RSA/KTM) 14.582
9. Jack Miller (AUS/Yamaha-Pramac) 15.497
10. Enea Bastianini (ITA/KTM-Tech3) 17.460
11. Miguel Oliveira (POR/Yamaha-Pramac) 19.304
12. Johann Zarco (FRA/Honda-LCR) 21.286
13. Joan Mir (ESP/Honda) 22.079
14. Álex Rins (ESP/Yamaha) 23.255
15. Nicolò Bulega (ITA/Ducati) 26.144
16. Augusto Fernández (ESP/Yamaha) 36.854
17. Somkiat Chantra (THA/Honda-LCR) 39.136
. Abandonos:
Francesco Bagnaia (ITA/Ducati)
Franco Morbidelli (ITA/Ducati-VR46)
Jorge Martín (ESP/Aprilia)
Maverick Viñales (ESP/KTM-Tech3)
Fabio Quartararo (FRA/Yamaha)
Ai Ogura (JPN/Aprilia-Trackhouse)
Aleix Espargaró (ESP/Team HRC)
Clasificación final del Mundial de pilotos:
1. Marc Márquez (ESP/Ducati) 545 puntos CAMPEÓN
2. Alex Márquez (ESP/Ducati-Gresini) 467
3. Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia) 353
4. Pedro Acosta (ESP/KTM) 307
5. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) 288
6. Fabio Di Giannantonio (ITA/Ducati-VR46) 262
7. Franco Morbidelli (ITA/Ducati-VR46) 231
8. Fermín Aldeguer (ESP/Ducati-Gresini) 214
9. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) 201
10. Raúl Fernández (ESP/Aprilia-Trackhouse) 172
11. Brad Binder (RSA/KTM) 155
12. Johann Zarco (FRA/Honda-LCR) 148
13. Luca Marini (ITA/Honda) 142
14. Enea Bastianini (ITA/KTM-Tech3) 112
15. Joan Mir (ESP/Honda) 96
16. Ai Ogura (JPN/Aprilia-Trackhouse) 89
17. Jack Miller (AUS/Yamaha-Pramac) 79
18. Maverick Viñales (ESP/KTM-Tech3) 72
19. Álex Rins (ESP/Yamaha) 68
20. Miguel Oliveira (POR/Yamaha-Pramac) 43
21. Jorge Martín (ESP/Aprilia) 34
22. Pol Espargaró (ESP/KTM-Tech3) 29
23. Takaaki Nakagami (JPN/Team HRC) 10
24. Lorenzo Savadori (ITA/Aprilia) 8
25. Augusto Fernández (ESP/Yamaha-Pramac) 8
26. Somkiat Chantra (THA/Honda-LCR) 7
27. Nicolò Bulega (ITA/Ducati) 2
28. Aleix Espargaró (ESP/Team HRC) 0
29. Michele Pirro (ITA/Ducati) 0
