Clasificaciones del GP de Valencia y del Mundial de MotoGP

Clasificaciones del GP de Valencia y del Mundial de MotoGP

Clasificación del GP de Valencia de MotoGP:

1. Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia) en 40:52.458

2. Raúl Fernández (ESP/Aprilia-Trackhouse) a 0.686

3. Fabio Di Giannantonio (ITA/Ducati-VR46) 3.765

4. Pedro Acosta (ESP/KTM) 4.749

5. Fermín Aldeguer (ESP/Ducati-Gresini) 8.048

6. Álex Márquez (ESP/Ducati-Gresini) 8.166

7. Luca Marini (ITA/Honda) 12.644

8. Brad Binder (RSA/KTM) 14.582

9. Jack Miller (AUS/Yamaha-Pramac) 15.497

10. Enea Bastianini (ITA/KTM-Tech3) 17.460

11. Miguel Oliveira (POR/Yamaha-Pramac) 19.304

12. Johann Zarco (FRA/Honda-LCR) 21.286

13. Joan Mir (ESP/Honda) 22.079

14. Álex Rins (ESP/Yamaha) 23.255

15. Nicolò Bulega (ITA/Ducati) 26.144

16. Augusto Fernández (ESP/Yamaha) 36.854

17. Somkiat Chantra (THA/Honda-LCR) 39.136

. Abandonos:

Francesco Bagnaia (ITA/Ducati)

Franco Morbidelli (ITA/Ducati-VR46)

Jorge Martín (ESP/Aprilia)

Maverick Viñales (ESP/KTM-Tech3)

Fabio Quartararo (FRA/Yamaha)

Ai Ogura (JPN/Aprilia-Trackhouse)

Aleix Espargaró (ESP/Team HRC)

Clasificación final del Mundial de pilotos:

1. Marc Márquez (ESP/Ducati) 545 puntos CAMPEÓN

2. Alex Márquez (ESP/Ducati-Gresini) 467

3. Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia) 353

4. Pedro Acosta (ESP/KTM) 307

5. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) 288

6. Fabio Di Giannantonio (ITA/Ducati-VR46) 262

7. Franco Morbidelli (ITA/Ducati-VR46) 231

8. Fermín Aldeguer (ESP/Ducati-Gresini) 214

9. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) 201

10. Raúl Fernández (ESP/Aprilia-Trackhouse) 172

11. Brad Binder (RSA/KTM) 155

12. Johann Zarco (FRA/Honda-LCR) 148

13. Luca Marini (ITA/Honda) 142

14. Enea Bastianini (ITA/KTM-Tech3) 112

15. Joan Mir (ESP/Honda) 96

16. Ai Ogura (JPN/Aprilia-Trackhouse) 89

17. Jack Miller (AUS/Yamaha-Pramac) 79

18. Maverick Viñales (ESP/KTM-Tech3) 72

19. Álex Rins (ESP/Yamaha) 68

20. Miguel Oliveira (POR/Yamaha-Pramac) 43

21. Jorge Martín (ESP/Aprilia) 34

22. Pol Espargaró (ESP/KTM-Tech3) 29

23. Takaaki Nakagami (JPN/Team HRC) 10

24. Lorenzo Savadori (ITA/Aprilia) 8

25. Augusto Fernández (ESP/Yamaha-Pramac) 8

26. Somkiat Chantra (THA/Honda-LCR) 7

27. Nicolò Bulega (ITA/Ducati) 2

28. Aleix Espargaró (ESP/Team HRC) 0

29. Michele Pirro (ITA/Ducati) 0

