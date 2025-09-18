Clasificaciones del Mundial de F1 antes del Gran Premio de Azerbaiyán

Clasificaciones del Mundial de Fórmula 1 antes de la disputa del Gran Premio de Azerbaiyán, 17ª prueba del campeonato mundial de Fórmula 1 (de 24), de viernes a domingo en el circuito urbano de Bakú (6,003 km):

- Clasificación del Mundial de pilotos:

1. Oscar Piastri (AUS) 324 puntos

2. Lando Norris (GBR) 293

3. Max Verstappen (NED) 230

4. George Russell (GBR) 194

5. Charles Leclerc (MON) 163

6. Lewis Hamilton (GBR) 117

7. Alexander Albon (THA) 70

8. Andrea Kimi Antonelli (ITA) 66

9. Isack Hadjar (FRA) 38

10. Nico Hülkenberg (GER) 37

11. Lance Stroll (CAN) 32

12. Fernando Alonso (ESP) 30

13. Esteban Ocon (FRA) 28

14. Pierre Gasly (FRA) 20

15. Liam Lawson (NZL) 20

16. Gabriel Bortoleto (BRA) 18

17. Oliver Bearman (GBR) 16

18. Carlos Sainz Jr (ESP) 16

19. Yuki Tsunoda (JPN) 12

20. Franco Colapinto (ARG) 0

21. Jack Doohan (AUS) 0

- Clasificación del Mundial de constructores:

1. McLaren-Mercedes 617 puntos

2. Ferrari 280

3. Mercedes 260

4. Red Bull 239

5. Williams-Mercedes 86

6. Aston Martin-Mercedes 62

7. Racing Bulls-Red Bull 61

8. Sauber-Ferrari 55

9. Haas-Ferrari 44

10. Alpine-Renault 20

