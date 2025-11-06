Clasificaciones del Mundial de F1 antes del Gran Premio de Brasil

Posiciones del Mundial de Fórmula 1 antes del Gran Premio de Brasil, vigésimo primera prueba de las 24 previstas en la temporada, que se disputa el domingo en el Autódromo de Interlagos, en Sao Paulo:

- Clasificación del Mundial de pilotos:

1. Lando Norris (GBR) 357 puntos

2. Oscar Piastri (AUS) 356

3. Max Verstappen (NED) 321

4. George Russell (GBR) 258

5. Charles Leclerc (MON) 210

6. Lewis Hamilton (GBR) 146

7. Andrea Kimi Antonelli (ITA) 97

8. Alexander Albon (THA) 73

9. Nico Hülkenberg (GER) 41

10. Isack Hadjar (FRA) 39

11. Carlos Sainz Jr (ESP) 38

12. Fernando Alonso (ESP) 37

13. Oliver Bearman (GBR) 32

14. Lance Stroll (CAN) 32

15. Liam Lawson (NZL) 30

16. Estéban Ocon (FRA) 30

17. Yuki Tsunoda (JPN) 28

18. Pierre Gasly (FRA) 20

19. Gabriel Bortoleto (BRA) 19

20. Franco Colapinto (ARG) 0

21. Jack Doohan (AUS) 0

- Clasificación del Mundial de constructores:

1. McLaren-Mercedes 713 puntos CAMPEÓN

2. Ferrari 356

3. Mercedes 355

4. Red Bull 346

5. Williams-Mercedes 111

6. Racing Bulls-Red Bull 72

7. Aston Martin-Mercedes 69

8. Haas-Ferrari 62

9. Sauber-Ferrari 60

10. Alpine-Renault 20

