Clasificaciones del Mundial de F1 antes del Gran Premio de México

Clasificaciones del Mundial de Fórmula 1 antes del Gran Premio de México, vigésima prueba del campeonato (de 24), que se disputará de viernes a domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México:

- Clasificación del Mundial de pilotos:

1. Oscar Piastri (AUS) 346 puntos

2. Lando Norris (GBR) 332

3. Max Verstappen (NED) 306

4. George Russell (GBR) 252

5. Charles Leclerc (MON) 192

6. Lewis Hamilton (GBR) 142

7. Kimi Antonelli (ITA) 89

8. Alexander Albon (THA) 73

9. Nico Hulkenberg (GER) 41

10. Isack Hadjar (FRA) 39

11. Carlos Sainz (ESP) 38

12. Fernando Alonso (ESP) 37

13. Lance Stroll (CAN) 32

14. Liam Lawson (NZL) 30

15. Estéban Ocon (FRA) 28

16. Yuki Tsunoda (JPN) 28

17. Pierre Gasly (FRA) 20

18. Oliver Bearman (GBR) 20

19. Gabriel Bortoleto (BRA) 18

20. Franco Colapinto (ARG) 0

21. Jack Doohan (AUS) 0

- Mundial de constructores:

1. McLaren 678 puntos - CAMPEÓN -

2. Mercedes 341

3. Ferrari 334

4. Red Bull 331

5. Williams 111

6. Racing Bulls 72

7. Aston Martin 69

8. Sauber 59

9. Haas 48

10. Alpine 20

afp/raa/ag