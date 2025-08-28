LA NACION

Clasificaciones del Mundial de F1 antes del Gran Premio de Países Bajos

Clasificaciones del Mundial de Fórmula 1 antes de la disputa del Gran Premio de Países Bajos,...

Clasificaciones del Mundial de Fórmula 1 antes de la disputa del Gran Premio de Países Bajos, 15ª prueba del campeonato (de 24), de viernes a domingo en el circuito de Zandvoort (4,259 km):

- Mundial de pilotos:

1. Oscar Piastri (AUS) 284 puntos

2. Lando Norris (GBR) 275

3. Max Verstappen (NED) 187

4. George Russell (GBR) 172

5. Charles Leclerc (MON) 151

6. Lewis Hamilton (GBR) 109

7. Andrea Kimi Antonelli (ITA) 64

8. Alexander Albon (THA) 54

9. Nico Hülkenberg (GER) 37

10. Estéban Ocon (FRA) 27

11. Fernando Alonso (ESP) 26

12. Lance Stroll (CAN) 26

13. Isack Hadjar (FRA) 22

14. Pierre Gasly (FRA) 20

15. Liam Lawson (NZL) 20

16. Carlos Sainz Jr (ESP) 16

17. Gabriel Bortoleto (BRA) 14

18. Yuki Tsunoda (JPN) 10

19. Oliver Bearman (GBR) 8

20. Franco Colapinto (ARG) 0

21. Jack Doohan (AUS) 0

- Mundial de Constructores:

1. McLaren-Mercedes 559 puntos

2. Ferrari 260

3. Mercedes 236

4. Red Bull 194

5. Williams-Mercedes 70

6. Aston Martin-Mercedes 52

7. Sauber-Ferrari 51

8. Racing Bulls-Red Bull 45

9. Haas-Ferrari 35

10. Alpine-Renault 20

