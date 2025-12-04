Clasificaciones del Mundial de Fórmula 1 antes del Gran Premio de Abu Dabi

Clasificaciones del Mundial de Fórmula 1 antes de la disputa del Gran Premio de Abu Dabi, última prueba del campeonato mundial de Fórmula 1, que se celebrará de viernes a domingo en el circuito Yas Marina de Abu Dabi:

- Clasificación general de pilotos:

1. Lando Norris (GBR) 408 pts

2. Max Verstappen (NED) 396

3. Oscar Piastri (AUS) 392

4. George Russell (GBR) 309

5. Charles Leclerc (MON) 230

6. Lewis Hamilton (GBR) 152

7. Andrea Kimi Antonelli (ITA) 150

8. Alexander Albon (THA) 73

9. Carlos Sainz Jr (ESP) 64

10. Isack Hadjar (FRA) 51

11. Nico Hülkenberg (GER) 49

12. Fernando Alonso (ESP) 48

13. Oliver Bearman (GBR) 41

14. Liam Lawson (NZL) 38

15. Yuki Tsunoda (JPN) 33

16. Esteban Ocon (FRA) 32

17. Lance Stroll (CAN) 32

18. Pierre Gasly (FRA) 22

19. Gabriel Bortoleto (BRA) 19

20. Franco Colapinto (ARG) 0

21. Jack Doohan (AUS) 0

- Clasificación general de constructores:

1. McLaren 800 pts (CAMPEÓN)

2. Mercedes 459

3. Red Bull 426

4. Ferrari 382

5. Williams 137

6. Racing Bulls 92

7. Aston Martin 80

8. Haas 73

9. Sauber 68

10. Alpine 22

bur-mcd/pm