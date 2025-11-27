Clasificaciones del Mundial de Fórmula 1 antes del Gran Premio de Catar

Las clasificaciones del Mundial de Fórmula 1 antes de la disputa del Gran Premio de Catar, penúltima prueba de las 24 previstas en el calendario, del viernes al domingo en el circuito de Lusail:

- Posiciones del campeonato mundial de pilotos:

1. Lando Norris (GBR) 390 puntos

2. Oscar Piastri (AUS) 366

3. Max Verstappen (NED) 366

4. George Russell (GBR) 294

5. Charles Leclerc (MON) 226

6. Lewis Hamilton (GBR) 152

7. Andrea Kimi Antonelli (ITA) 137

8. Alexander Albon (THA) 73

9. Isack Hadjar (FRA) 51

10. Nico Hülkenberg (GER) 49

11. Carlos Sainz Jr (ESP) 48

12. Oliver Bearman (GBR) 41

13. Fernando Alonso (ESP) 40

14. Liam Lawson (NZL) 36

15. Estéban Ocon (FRA) 32

16. Lance Stroll (CAN) 32

17. Yuki Tsunoda (JPN) 28

18. Pierre Gasly (FRA) 22

19. Gabriel Bortoleto (BRA) 19

20. Franco Colapinto (ARG) 0

21. Jack Doohan (AUS) 0

- Campeonato mundial de constructores:

1. McLaren-Mercedes 756 puntos - CAMPEÓN -

2. Mercedes 431

3. Red Bull 391

4. Ferrari 378

5. Williams-Mercedes 121

6. Racing Bulls-Red Bull 90

7. Haas-Ferrari 73

8. Aston Martin-Mercedes 72

9. Sauber-Ferrari 68

10. Alpine-Renault 22

bur-mcd/dr