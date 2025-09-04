Clasificaciones del Mundial de Fórmula 1 antes del Gran Premio de Italia, 16ª prueba de la temporada (de 24), de viernes a domingo en el circuito de Monza, al norte de Milán:

- Clasificación de pilotos:

1. Oscar Piastri (AUS) 309 puntos

2. Lando Norris (GBR) 275

3. Max Verstappen (NED) 205

4. George Russell (GBR) 184

5. Charles Leclerc (MON) 151

6. Lewis Hamilton (GBR) 109

7. Andrea Kimi Antonelli (ITA) 64

8. Alexander Albon (THA) 64

9. Nico Hülkenberg (GER) 37

10. Isack Hadjar (FRA) 37

11. Lance Stroll (CAN) 32

12. Fernando Alonso (ESP) 30

13. Esteban Ocon (FRA) 28

14. Pierre Gasly (FRA) 20

15. Liam Lawson (NZL) 20

16. Oliver Bearman (GBR) 16

17. Carlos Sainz Jr (ESP) 16

18. Gabriel Bortoleto (BRA) 14

19. Yuki Tsunoda (JPN) 12

20. Franco Colapinto (ARG) 0

21. Jack Doohan (AUS) 0

- Clasificación de constructores:

1. McLaren-Mercedes 584 puntos

2. Ferrari 260

3. Mercedes 248

4. Red Bull 214

5. Williams-Mercedes 80

6. Aston Martin-Mercedes 62

7. Racing Bulls-Red Bull 60

8. Sauber-Ferrari 51

9. Haas-Ferrari 44

10. Alpine-Renault 20

bur-mcd/pm