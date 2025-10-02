Clasificaciones del Mundial de Fórmula 1 antes del Gran Premio de Singapur, 18ª prueba de la temporada (de 24), de viernes a domingo en el circuito urbano de Marina Bay, en Singapur (4,94 km):

- Clasificación del Mundial de pilotos:

1. Oscar Piastri (AUS) 324 pts

2. Lando Norris (GBR) 299

3. Max Verstappen (NED) 255

4. George Russell (GBR) 212

5. Charles Leclerc (MON) 165

6. Lewis Hamilton (GBR) 121

7. Andrea Kimi Antonelli (ITA) 78

8. Alexander Albon (THA) 70

9. Isack Hadjar (FRA) 39

10. Nico Hülkenberg (GER) 37

11. Lance Stroll (CAN) 32

12. Carlos Sainz Jr (ESP) 31

13. Liam Lawson (NZL) 30

14. Fernando Alonso (ESP) 30

15. Esteban Ocon (FRA) 28

16. Pierre Gasly (FRA) 20

17. Yuki Tsunoda (JPN) 20

18. Gabriel Bortoleto (BRA) 18

19. Oliver Bearman (GBR) 16

20. Franco Colapinto (ARG) 0

21. Jack Doohan (AUS) 0

- Clasificación del Mundial de constructores:

1. McLaren-Mercedes 623 pts

2. Mercedes 290

3. Ferrari 286

4. Red Bull 272

5. Williams-Mercedes 101

6. Racing Bulls-Red Bull 72

7. Aston Martin-Mercedes 62

8. Sauber-Ferrari 55

9. Haas-Ferrari 44

10. Alpine-Renault 20

bur-mcd/pm