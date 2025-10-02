Clasificaciones del Mundial de MotoGP antes del Gran Premio de Indonesia
Clasificación del Mundial de pilotos de MotoGP antes del Gran Premio de Indonesia, decimoctava cita
Clasificación del Mundial de pilotos de MotoGP antes del Gran Premio de Indonesia, decimoctava cita de las 22 de la temporada, que se disputa de viernes a domingo en el circuito urbano de Mandalika (4,3 km):
1. Marc Márquez (ESP/Ducati Lenovo Team) 541 puntos --CAMPEÓN--
2. Álex Márquez (ESP/Gresini Racing MotoGP) 340
3. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati Lenovo Team) 274
4. Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia Racing) 242
5. Franco Morbidelli (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 196
6. Pedro Acosta (ESP/Red Bull KTM Factory Racing) 195
7. Fabio Di Giannantonio (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 182
8. Fabio Quartararo (FRA/Monster Energy Yamaha MotoGP) 149
9. Fermín Aldeguer (ESP/Gresini Racing MotoGP) 147
10. Johann Zarco (FRA/LCR Honda CASTROL) 124
11. Brad Binder (RSA/Red Bull KTM Factory Racing) 105
12. Luca Marini (ITA/Repsol Honda Team) 97
13. Raúl Fernández (ESP/Trackhouse Racing MotoGP) 95
14. Enea Bastianini (ITA/Red Bull GASGAS Tech3) 89
15. Joan Mir (ESP/Repsol Honda Team) 72
16. Maverick Viñales (ESP/Red Bull GASGAS Tech3) 72
17. Ai Ogura (JPN/Trackhouse Racing MotoGP) 70
18. Jack Miller (AUS/Prima Pramac Racing) 58
19. Álex Rins (ESP/Monster Energy Yamaha MotoGP) 45
20. Jorge Martín (ESP/Aprilia Racing) 34
21. Miguel Oliveira (POR/Prima Pramac Racing) 26
22. Pol Espargaró (ESP/Red Bull GASGAS Tech3) 16
23. Takaaki Nakagami (JPN/Team HRC) 10
24. Lorenzo Savadori (ITA/Aprilia Racing) 8
25. Augusto Fernández (ESP/Prima Pramac Racing) 8
26. Somkiat Chantra (THA/LCR Honda IDEMITSU) 3
27. Aleix Espargaró (ESP/Team HRC) 0
