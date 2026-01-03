Clasificaciones del prólogo del Rally Dakar
Estas fueron las clasificaciones del prólogo del Rally Dakar 2026 en las categorías de coches y motos, este sábado en Yanbu (Arabia Saudita):
Coches:
1. Mattias Ekström(SWE), los 22 km en 10:48
2. Mitchell Guthrie (USA) a 8
3. Guillaume De Mévius (BEL) a 8
4. Nasser Al Attiyah (QAT) a 8
5. Seth Quintero (USA) a 14
6. Yazeed Al Rajhi (KSA) a 14
7. Eryk Goczal (POL) a 14
8. Carlos Sainz (ESP) a 15
9. Mathieu Serradori (FRA) a 15
10. Saood Variawa (RSA) a 18
...
17. Sébastien Loeb
Motos:
1. Edgar Canet (ESP), los 22 km en 11:31
2. Daniel Sanders (AUS) a 3
3. Ricky Brabec (USA) a 5
4. Luciano Benavides (ARG) a 11
5. Ross Branch (BOT) a 16
6. Michael Docherty (RSA) a 19
7. Tosha Schareina (ESP) a 23
8. Adrien Van Beveren (FRA) a 24
9. Skyler Howes (USA) a 32
10. Martin Michek (CZE) a 44
...