Estas fueron las clasificaciones del prólogo del Rally Dakar 2026 en las categorías de coches y motos, este sábado en Yanbu (Arabia Saudita):

Coches:

1. Mattias Ekström(SWE), los 22 km en 10:48

2. Mitchell Guthrie (USA) a 8

3. Guillaume De Mévius (BEL) a 8

4. Nasser Al Attiyah (QAT) a 8

5. Seth Quintero (USA) a 14

6. Yazeed Al Rajhi (KSA) a 14

7. Eryk Goczal (POL) a 14

8. Carlos Sainz (ESP) a 15

9. Mathieu Serradori (FRA) a 15

10. Saood Variawa (RSA) a 18

...

17. Sébastien Loeb

Motos:

1. Edgar Canet (ESP), los 22 km en 11:31

2. Daniel Sanders (AUS) a 3

3. Ricky Brabec (USA) a 5

4. Luciano Benavides (ARG) a 11

5. Ross Branch (BOT) a 16

6. Michael Docherty (RSA) a 19

7. Tosha Schareina (ESP) a 23

8. Adrien Van Beveren (FRA) a 24

9. Skyler Howes (USA) a 32

10. Martin Michek (CZE) a 44

...