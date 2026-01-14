Clasificaciones del Rally Dakar tras la 10ª etapa
Clasificaciones del Rally Dakar tras la disputa de la 10ª etapa este miércoles, entre el...
Clasificaciones del Rally Dakar tras la disputa de la 10ª etapa este miércoles, entre el vivac refugio y Bisha:
- COCHES:
. Clasificación de la 10ª etapa:
1. Mathieu Serradori (FRA) 4h48:27
2. Nasser Al Attiyah (QAT) a 6:12
3. Sébastien Loeb (FRA) 9:20
4. Lucas Moraes (BRA) 9:54
5. Guy Botterill (RSA) 11:42
6. Henk Lategan (RSA) 13:09
7. Denis Krotov (KGZ) 13:09
8. Mitch Guthrie (USA) 16:35
9. Biaobiao Zhang (CHN) 18:32
10. Martin Prokop (CZE) 19:44
...
. Clasificación general después de la 10ª etapa:
1. Nasser Al Attiyah (QAT) 41h39:50
2. Henk Lategan (RSA) a 12min 00s
3. Nani Roma (ESP) 12min 50s
4. Sébastien Loeb (FRA) 23min 04s
5. Mathieu Serradori (FRA) 33min 42s
6. Mattias Ekström (SWE) 34min 19s
7. Carlos Sainz (ESP) 39min 09s
8. Lucas Moraes (BRA) 39min 21s
9. Toby Price (AUS) 59min 36s
10. Saood Variawa (RSA) 1h09min 06s
...
- MOTOS:
. Clasificación de la 10ª etapa:
1. Adrien Van Beveren (FRA) 4h15:43
2. Ricky Brabec (USA) a 3:49
3. Luciano Benavides (ARG) a 4:04
4. Skyler Howes (USA) 4:51
5. Ignacio Cornejo (CHI) 6:34
6. Michael Docherty (RSA) 9:31
7. Toni Mulec (SLO) 10:24
8. Tosha Schareina (ESP) 10:28
9. Paolo Lucci (ITA) 15:04
10. Edgar Canet (ESP) 18:36
...
. Clasificación general después de la 10ª etapa:
1. Ricky Brabec (USA) 41h35:13
2. Luciano Benavides (ARG) a 56 segundos
3. Tosha Schareina (ESP) 15min 43s
4. Daniel Sanders (AUS) 17:37
5. Skyler Howes (USA) 38:53
6. Adrien Van Beveren (FRA) 58:25
7. Ignacio Cornejo (CHI) 1:01:31
8. Ross Branch (BOT) 2:21:29
9. Preston Campbell (USA) 2:28:15
10. Toni Mulec (SLO) 2:31:38
...