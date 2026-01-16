Clasificaciones del Rally Dakar tras la 12ª etapa

Clasificaciones del Rally Dakar tras la disputa de la 12ª etapa este viernes:

- COCHES:

. Clasificación de la 12ª etapa:

1. Nasser Al Attiyah (QAT) 3:21:52

2. Mitchell Guthrie (USA) a 1:04

3. Toby Price (AUS) 1:25

4. Mattias Ekstrom (SWE) 1:49

5. Eryk Goczal (POL) 3:55

6. Marek Goczal (POL) 5:03

7. Sébastien Loeb (FRA) 5:13

8. Nani Roma (ESP) 6:22

9. Henk Lategan (RSA) 7:33

10. Carlos Sainz (ESP) 7:45

...

. Clasificación general después de la 12ª etapa:

1. Nasser Al Attiyah (QAT) 48:01:51

2. Nani Roma (ESP) a 15:02

3. Mattias Ekstrom (SWE) 23:21

4. Sébastien Loeb (FRA) 23:50

5. Carlos Sainz (ESP) 36:33

6. Mathieu Serradori (FRA) 53:17

7. Lucas Moraes (BRA) 53:35

8. Toby Price (AUS) 58:24

9. Seth Quintero (USA) 1:19:10

10. Mitchell Guthrie (USA) 1:27:27

...

- MOTOS:

. Clasificación de la 12ª etapa:

1. Ricky Brabec (USA) 3:19:01

2. Luciano Benavides (ARG) a 3:43

3. Tosha Schareina (ESP) 12:58

4. Adrien Van Beveren (FRA) 13:07

5. Michael Docherty (RSA) 17:11

6. Toni Mulec (SLO) 19:01

7. Ross Branch (BOT) 22:42

8. Preston Campbell (USA) 22:46

9. Mason Klein (USA) 23:48

10. Skyler Howes (USA) 24:24

...

. Clasificación general después de la 12ª etapa:

1. Ricky Brabec (USA) 48:08:12

2. Luciano Benavides (ARG) a 3:20

3. Tosha Schareina (ESP) 27:51

4. Skyler Howes (USA) 58:21

5. Daniel Sanders (AUS) 58:31

6. Adrien Van Beveren (FRA) 1:06:57

7. Jose Ignacio Cornejo Florimo (CHI) 1:40:05

8. Ross Branch (BOT) 2:48:15

9. Toni Mulec (SLO) 2:55:16

10. Preston Campbell (USA) 3:01:28

...