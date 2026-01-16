Clasificaciones del Rally Dakar tras la 12ª etapa
Clasificaciones del Rally Dakar tras la disputa de la 12ª...
Clasificaciones del Rally Dakar tras la disputa de la 12ª etapa este viernes:
- COCHES:
. Clasificación de la 12ª etapa:
1. Nasser Al Attiyah (QAT) 3:21:52
2. Mitchell Guthrie (USA) a 1:04
3. Toby Price (AUS) 1:25
4. Mattias Ekstrom (SWE) 1:49
5. Eryk Goczal (POL) 3:55
6. Marek Goczal (POL) 5:03
7. Sébastien Loeb (FRA) 5:13
8. Nani Roma (ESP) 6:22
9. Henk Lategan (RSA) 7:33
10. Carlos Sainz (ESP) 7:45
...
. Clasificación general después de la 12ª etapa:
1. Nasser Al Attiyah (QAT) 48:01:51
2. Nani Roma (ESP) a 15:02
3. Mattias Ekstrom (SWE) 23:21
4. Sébastien Loeb (FRA) 23:50
5. Carlos Sainz (ESP) 36:33
6. Mathieu Serradori (FRA) 53:17
7. Lucas Moraes (BRA) 53:35
8. Toby Price (AUS) 58:24
9. Seth Quintero (USA) 1:19:10
10. Mitchell Guthrie (USA) 1:27:27
...
- MOTOS:
. Clasificación de la 12ª etapa:
1. Ricky Brabec (USA) 3:19:01
2. Luciano Benavides (ARG) a 3:43
3. Tosha Schareina (ESP) 12:58
4. Adrien Van Beveren (FRA) 13:07
5. Michael Docherty (RSA) 17:11
6. Toni Mulec (SLO) 19:01
7. Ross Branch (BOT) 22:42
8. Preston Campbell (USA) 22:46
9. Mason Klein (USA) 23:48
10. Skyler Howes (USA) 24:24
...
. Clasificación general después de la 12ª etapa:
1. Ricky Brabec (USA) 48:08:12
2. Luciano Benavides (ARG) a 3:20
3. Tosha Schareina (ESP) 27:51
4. Skyler Howes (USA) 58:21
5. Daniel Sanders (AUS) 58:31
6. Adrien Van Beveren (FRA) 1:06:57
7. Jose Ignacio Cornejo Florimo (CHI) 1:40:05
8. Ross Branch (BOT) 2:48:15
9. Toni Mulec (SLO) 2:55:16
10. Preston Campbell (USA) 3:01:28
...