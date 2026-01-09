Clasificaciones del Rally Dakar tras la disputa de la 6ª etapa
Clasificaciones del Rally Dakar tras la disputa de la 6ª etapa, este viernes entre Hail y Riad, con 920 km de recorrido, de los que 326 fueron cronometrados:
- Clasificación de la etapa en autos
1. Nasser Al-Attiyah (QAT) 3:38:28
2. Sébastien Loeb (FRA) a 2:58
3. Seth Quintero (USA) 3:19
4. Toby Price (AUS) 4:19
5. João Ferreira (POR) 4:56
6. Nani Roma (ESP) 5:31
7. Carlos Sainz (ESP) 6:33
8. Mathieu Serradori (FRA) 7:06
9. Guy Botterill (RSA) 7:08
10. Eryk Goczal (POL) 7:19
- Clasificación general en autos
1. Nasser Al-Attiyah (QAT) 24:18:29
2. Henk Lategan (RSA) a 6:10
3. Nani Roma (ESP) 9:13
4. Carlos Sainz (ESP) 11:49
5. Mattias Ekstrom (SWE) 12:11
6. Sébastien Loeb (FRA) 17:36
7. Mitchell Guthrie (USA) 21:49
8. Mathieu Serradori (FRA) 23:29
9. Eryk Goczal (POL) 24:40
10. Lucas Moraes (BRA) 26:46
- Clasificación de la etapa en motos
1. Ricky Brabec (USA) 3:41:33
2. Tosha Schareina (ESP) a 1:14
3. Daniel Sanders (AUS) 1:17
4. Skyler Howes (USA) 4:03
5. Adrien Van Beveren (FRA) 5:21
6. Luciano Benavides (ARG) 5:37
7. Michael Docherty (RSA) 9:33
8. Toni Mulec (SLO) 12:06
9. José Ignacio Cornejo (CHI) 12:29
10. Ross Branch (BOT) 13:34
- Clasificación general en motos
1. Daniel Sanders (AUS) 24:41:00
2. Ricky Brabec (USA) a 45 seg
3. Luciano Benavides (ARG) 10:15
4. Tosha Schareina (ESP) 11:56
5. José Ignacio Cornejo (CHI) 29:50
6. Skyler Howes (USA) 32:03
7. Adrien Van Beveren (FRA) 56:35
8. Bradley Cox (RSA) 1:25:28
9. Preston Campbell (USA) 1:31:04
10. Ross Branch (BOT) 1:36:10