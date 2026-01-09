Clasificaciones del Rally Dakar tras la disputa de la 6ª etapa, este viernes entre Hail y Riad, con 920 km de recorrido, de los que 326 fueron cronometrados:

- Clasificación de la etapa en autos

1. Nasser Al-Attiyah (QAT) 3:38:28

2. Sébastien Loeb (FRA) a 2:58

3. Seth Quintero (USA) 3:19

4. Toby Price (AUS) 4:19

5. João Ferreira (POR) 4:56

6. Nani Roma (ESP) 5:31

7. Carlos Sainz (ESP) 6:33

8. Mathieu Serradori (FRA) 7:06

9. Guy Botterill (RSA) 7:08

10. Eryk Goczal (POL) 7:19

- Clasificación general en autos

1. Nasser Al-Attiyah (QAT) 24:18:29

2. Henk Lategan (RSA) a 6:10

3. Nani Roma (ESP) 9:13

4. Carlos Sainz (ESP) 11:49

5. Mattias Ekstrom (SWE) 12:11

6. Sébastien Loeb (FRA) 17:36

7. Mitchell Guthrie (USA) 21:49

8. Mathieu Serradori (FRA) 23:29

9. Eryk Goczal (POL) 24:40

10. Lucas Moraes (BRA) 26:46

- Clasificación de la etapa en motos

1. Ricky Brabec (USA) 3:41:33

2. Tosha Schareina (ESP) a 1:14

3. Daniel Sanders (AUS) 1:17

4. Skyler Howes (USA) 4:03

5. Adrien Van Beveren (FRA) 5:21

6. Luciano Benavides (ARG) 5:37

7. Michael Docherty (RSA) 9:33

8. Toni Mulec (SLO) 12:06

9. José Ignacio Cornejo (CHI) 12:29

10. Ross Branch (BOT) 13:34

- Clasificación general en motos

1. Daniel Sanders (AUS) 24:41:00

2. Ricky Brabec (USA) a 45 seg

3. Luciano Benavides (ARG) 10:15

4. Tosha Schareina (ESP) 11:56

5. José Ignacio Cornejo (CHI) 29:50

6. Skyler Howes (USA) 32:03

7. Adrien Van Beveren (FRA) 56:35

8. Bradley Cox (RSA) 1:25:28

9. Preston Campbell (USA) 1:31:04

10. Ross Branch (BOT) 1:36:10