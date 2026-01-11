Clasificaciones del Rally Dakar tras la disputa de la 7ª etapa
Clasificaciones del Rally Dakar tras la disputa de la 7ª etapa, este domingo entre Riad y Wadi ad Dawasir, con 877 km de recorrido, de los que 459 fueron cronometrados:
- Clasificación de la etapa en motos
1. Luciano Benavides (ARG) 4:00:56
2. Edgar Canet (ESP) a 4:47
3. Adrien Van Beveren (FRA) 4:57
4. Daniel Sanders (AUS) 5:35
5. Skyler Howes (USA) 6:46
6. Michael Docherty (RSA) 7:38
7. Tosha Schareina (ESP) 8:45
8. Ross Branch (BOT) 8:47
9. Jose Ignacio Cornejo Florimo (CHI) 9:10
10. Ricky Brabec (USA) 9:15
- Clasificación general en motos
1. Daniel Sanders (AUS) 28:47:31
2. Ricky Brabec (USA) a 4:25
3. Luciano Benavides (ARG) 4:40
4. Tosha Schareina (ESP) 15:06
5. Skyler Howes (USA) 33:14
6. Jose Ignacio Cornejo Florimo (CHI) 33:25
7. Adrien Van Beveren (FRA) 55:57
8. Ross Branch (BOT) 1:39:22
9. Preston Campbell (USA) 1:43:32
10. Toni Mulec (SLO) 1:54:39
