Clasificaciones del Rally Dakar tras la disputa de la 7ª etapa, este domingo entre Riad y Wadi ad Dawasir, con 877 km de recorrido, de los que 459 fueron cronometrados:

- Clasificación de la etapa en motos

1. Luciano Benavides (ARG) 4:00:56

2. Edgar Canet (ESP) a 4:47

3. Adrien Van Beveren (FRA) 4:57

4. Daniel Sanders (AUS) 5:35

5. Skyler Howes (USA) 6:46

6. Michael Docherty (RSA) 7:38

7. Tosha Schareina (ESP) 8:45

8. Ross Branch (BOT) 8:47

9. Jose Ignacio Cornejo Florimo (CHI) 9:10

10. Ricky Brabec (USA) 9:15

- Clasificación general en motos

1. Daniel Sanders (AUS) 28:47:31

2. Ricky Brabec (USA) a 4:25

3. Luciano Benavides (ARG) 4:40

4. Tosha Schareina (ESP) 15:06

5. Skyler Howes (USA) 33:14

6. Jose Ignacio Cornejo Florimo (CHI) 33:25

7. Adrien Van Beveren (FRA) 55:57

8. Ross Branch (BOT) 1:39:22

9. Preston Campbell (USA) 1:43:32

10. Toni Mulec (SLO) 1:54:39

