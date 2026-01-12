Clasificaciones del Rally Dakar tras la disputa de la 8ª etapa, este lunes, con 717 km de recorrido alrededor de Wadi ad-Dawasir, de los que 481 fueron cronometrados:

- Clasificación de la etapa en autos

1. Saood Variawa (RSA) 4:20:35

2. Henk Lategan (RSA) a 3 segundos

3. Mattias Ekstrom (SWE) 29

4. Seth Quintero (USA) 37

5. Nasser Al Attiyah (QAT) 1:16

6. Carlos Sainz (ESP) 1:29

7. Guillaume De Mevius (BEL) 2:00

8. Sébastien Loeb (FRA) 3:02

9. Nani Roma (ESP) 3:38

10. Brian Baragwanath (RSA) 3:48

- Clasificación general tras la 8ª etapa:

1. Nasser Al Attiyah (QAT) 32:32:06

2. Mattias Ekstrom (SWE) a 4:00

3. Henk Lategan (RSA) 6:08

4. Nani Roma (ESP) 9:37

5. Carlos Sainz (ESP) 10:39

6. Sébastien Loeb (FRA) 17:25

7. Mitchell Guthrie (USA) 23:00

8. Mathieu Serradori (FRA) 25:04

9. Lucas Moraes (BRA) 29:55

10. João Ferreira (POR) 35:08

- Clasificación de la etapa en motos

1. Luciano Benavides (ARG) 4:26:39

2. Daniel Sanders (AUS) a 4:50

3. Ricky Brabec (USA) 5:02

4. Tosha Schareina (ESP) 9:47

5. Adrien Van Beveren (FRA) 11:56

6. Skyler Howes (USA) 12:32

7. Edgar Canet (ESP) 15:06

8. José Ignacio Cornejo (CHI) 17:13

9. Neels Theric (FRA) 19:05

10. Martim Ventura (POR) 19:20

- Clasificación general en motos

1. Luciano Benavides (ARG) 33:18:50

2. Daniel Sanders (AUS) a 10 segundos

3. Ricky Brabec (USA) 4:47

4. Tosha Schareina (ESP) 20:13

5. Skyler Howes (USA) 41:06

6. José Ignacio Cornejo (CHI) 45:58

7. Adrien Van Beveren (FRA) 1:03:13

8. Ross Branch (BOT) 1:55:02

9. Preston Campbell (USA) 2:01:28

10. Toni Mulec (SLO) 2:11:04

bur-mcd