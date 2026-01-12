Clasificaciones del Rally Dakar tras la disputa de la 8ª etapa
Clasificaciones del Rally Dakar tras la disputa de la 8ª etapa, este lunes, con 717 km de recorrido alrededor de Wadi ad-Dawasir, de los que 481 fueron cronometrados:
- Clasificación de la etapa en autos
1. Saood Variawa (RSA) 4:20:35
2. Henk Lategan (RSA) a 3 segundos
3. Mattias Ekstrom (SWE) 29
4. Seth Quintero (USA) 37
5. Nasser Al Attiyah (QAT) 1:16
6. Carlos Sainz (ESP) 1:29
7. Guillaume De Mevius (BEL) 2:00
8. Sébastien Loeb (FRA) 3:02
9. Nani Roma (ESP) 3:38
10. Brian Baragwanath (RSA) 3:48
- Clasificación general tras la 8ª etapa:
1. Nasser Al Attiyah (QAT) 32:32:06
2. Mattias Ekstrom (SWE) a 4:00
3. Henk Lategan (RSA) 6:08
4. Nani Roma (ESP) 9:37
5. Carlos Sainz (ESP) 10:39
6. Sébastien Loeb (FRA) 17:25
7. Mitchell Guthrie (USA) 23:00
8. Mathieu Serradori (FRA) 25:04
9. Lucas Moraes (BRA) 29:55
10. João Ferreira (POR) 35:08
- Clasificación de la etapa en motos
1. Luciano Benavides (ARG) 4:26:39
2. Daniel Sanders (AUS) a 4:50
3. Ricky Brabec (USA) 5:02
4. Tosha Schareina (ESP) 9:47
5. Adrien Van Beveren (FRA) 11:56
6. Skyler Howes (USA) 12:32
7. Edgar Canet (ESP) 15:06
8. José Ignacio Cornejo (CHI) 17:13
9. Neels Theric (FRA) 19:05
10. Martim Ventura (POR) 19:20
- Clasificación general en motos
1. Luciano Benavides (ARG) 33:18:50
2. Daniel Sanders (AUS) a 10 segundos
3. Ricky Brabec (USA) 4:47
4. Tosha Schareina (ESP) 20:13
5. Skyler Howes (USA) 41:06
6. José Ignacio Cornejo (CHI) 45:58
7. Adrien Van Beveren (FRA) 1:03:13
8. Ross Branch (BOT) 1:55:02
9. Preston Campbell (USA) 2:01:28
10. Toni Mulec (SLO) 2:11:04
bur-mcd