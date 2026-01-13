Clasificaciones del Rally Dakar tras la disputa de la 9ª etapa
Clasificaciones del Rally Dakar tras la disputa de la 9ª etapa, este martes, con 531 km recorridos (de los que 420 fueron cronometrador) entre Wadi ad-Dawasir y un vivac en medio del desierto al ser la primera jornada de una etapa maratón:
- Clasificación de la etapa en autos
1. Eryk Goczal (POL) 3:46:42
2. Michal Goczal (POL) a 7:45
3. Toby Price (AUS) 11:36
4. Brian Baragwanath (RSA) 11:58
5. Guillaume De Mevius (BEL) 14:03
6. Cristina Gutiérrez (ESP) 14:49
7. Carlos Sainz (ESP) 15:31
8. Nani Roma (ESP) 15:36
9. Lionel Baud (FRA) 16:43
10. Gaoxiang Fan (CHN) 17:45
...
16. Henk Lategan (RSA) 24:47
17. Nasser Al Attiyah (QAT) 25:53
22. Sébastien Loeb (FRA) 28:54
28. Mattias Ekstrom (SWE) 32:32
- Clasificación general en autos
1. Nani Roma (ESP) 36:44:01
2. Carlos Sainz (ESP) a 57
3. Nasser Al Attiyah (QAT) 1:10
4. Henk Lategan (RSA) 6:13
5. Mattias Ekstrom (SWE) 11:19
6. Sébastien Loeb (FRA) 21:06
7. Toby Price (AUS) 26:49
8. Lucas Moraes (BRA) 36:49
9. Mathieu Serradori (FRA) 41:04
10. Cristina Gutierrez Herrero (ESP) 49:22
- Clasificación de la etapa en motos
1. Tosha Schareina (ESP) 3:45:42
2. Daniel Sanders (AUS) a 4:35
3. Michael Docherty (RSA) 4:50
4. Ricky Brabec (USA) 6:22
5. Skyler Howes (USA) 7:54
6. Adrien Van Beveren (FRA) 10:10
7. Neels Theric (FRA) 10:50
8. Bradley Cox (RSA) 11:10
9. Luciano Benavides (ARG) 11:50
10. Preston Campbell (USA) 17:16
- Clasificación general en motos
1. Daniel Sanders (AUS) 37:09:17
2. Ricky Brabec (USA) a 6:24
3. Luciano Benavides (ARG) 7:05
4. Tosha Schareina (ESP) 15:28
5. Skyler Howes (USA) 44:15
6. José Ignacio Cornejo (CHI) 1:05:10
7. Adrien Van Beveren (FRA) 1:08:38
8. Ross Branch (BOT) 2:10:19
9. Preston Campbell (USA) 2:13:59
10. Toni Mulec (SLO) 2:31:27
