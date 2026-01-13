Clasificaciones del Rally Dakar tras la disputa de la 9ª etapa, este martes, con 531 km recorridos (de los que 420 fueron cronometrador) entre Wadi ad-Dawasir y un vivac en medio del desierto al ser la primera jornada de una etapa maratón:

- Clasificación de la etapa en autos

1. Eryk Goczal (POL) 3:46:42

2. Michal Goczal (POL) a 7:45

3. Toby Price (AUS) 11:36

4. Brian Baragwanath (RSA) 11:58

5. Guillaume De Mevius (BEL) 14:03

6. Cristina Gutiérrez (ESP) 14:49

7. Carlos Sainz (ESP) 15:31

8. Nani Roma (ESP) 15:36

9. Lionel Baud (FRA) 16:43

10. Gaoxiang Fan (CHN) 17:45

...

16. Henk Lategan (RSA) 24:47

17. Nasser Al Attiyah (QAT) 25:53

22. Sébastien Loeb (FRA) 28:54

28. Mattias Ekstrom (SWE) 32:32

- Clasificación general en autos

1. Nani Roma (ESP) 36:44:01

2. Carlos Sainz (ESP) a 57

3. Nasser Al Attiyah (QAT) 1:10

4. Henk Lategan (RSA) 6:13

5. Mattias Ekstrom (SWE) 11:19

6. Sébastien Loeb (FRA) 21:06

7. Toby Price (AUS) 26:49

8. Lucas Moraes (BRA) 36:49

9. Mathieu Serradori (FRA) 41:04

10. Cristina Gutierrez Herrero (ESP) 49:22

- Clasificación de la etapa en motos

1. Tosha Schareina (ESP) 3:45:42

2. Daniel Sanders (AUS) a 4:35

3. Michael Docherty (RSA) 4:50

4. Ricky Brabec (USA) 6:22

5. Skyler Howes (USA) 7:54

6. Adrien Van Beveren (FRA) 10:10

7. Neels Theric (FRA) 10:50

8. Bradley Cox (RSA) 11:10

9. Luciano Benavides (ARG) 11:50

10. Preston Campbell (USA) 17:16

- Clasificación general en motos

1. Daniel Sanders (AUS) 37:09:17

2. Ricky Brabec (USA) a 6:24

3. Luciano Benavides (ARG) 7:05

4. Tosha Schareina (ESP) 15:28

5. Skyler Howes (USA) 44:15

6. José Ignacio Cornejo (CHI) 1:05:10

7. Adrien Van Beveren (FRA) 1:08:38

8. Ross Branch (BOT) 2:10:19

9. Preston Campbell (USA) 2:13:59

10. Toni Mulec (SLO) 2:31:27

bur-mcd