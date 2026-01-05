Clasificaciones del Rally Dakar tras la primera etapa
Clasificaciones del Rally Dakar tras la disputa este domingo de la primera etapa, alrededor de Yanbu (Arabia Saudita):
. MOTOS
Clasificación de la etapa:
1. Edgar Canet (ESP) en 3h16:11
2. Daniel Sanders (AUS) a 1:02
3. Ricky Brabec (USA) 1:32
4. Tosha Schareina (ESP) 1:49
5. Luciano Benavides (ARG) 3:47
6. José Ignacio Cornejo Florimo (CHI) 3:48
7. Ross Branch (BOT) 4:39
8. Adrien Van Beveren (FRA) 5:52
9. Michael Docherty (RSA) 8:58
10. Skyler Howes (USA) 9:55
...
Clasificación general:
1. Edgar Canet (ESP) en 3h27:42
2. Daniel Sanders (AUS) a 1:05
3. Ricky Brabec (USA) 1:37
4. Tosha Schareina (ESP) 2:12
5. Luciano Benavides (ARG) 3:58
6. José Ignacio Cornejo Florimo (CHI) 4:53
7. Ross Branch (BOT) 4:55
8. Adrien Van Beveren (FRA) 6:16
9. Michael Docherty (RSA) 9:17
10. Skyler Howes (USA) 10:27
...
. AUTOS
Clasificación de la etapa:
1. Guillaume De Mévius (BEL) en 3h07:49
2. Nasser Al Attiyah (QAT) a 40
3. Martin Prokop (CZE) 1:27
4. Mattias Ekström (SWE) 1:38
5. Marek Goczal (POL) 1:38
6. Carlos Sainz (ESP) 1:54
7. Guy David Botterill (RSA) 2:03
8. Nani Roma (ESP) 2:37
9. Mitchell Guthrie (USA) 2:50
10. Sébastien Loeb (FRA) 3:01
...
27. Yazeed Al Rajhi (KSA) 28:52
...
Clasificación general provisional:
1. Guillaume De Mévius (BEL) 3h07:49
2. Nasser Al Attiyah (QAT) a 40
3. Martin Prokop (CZE) 1:27
4. Mattias Ekström (SWE) 1:38
5. Marek Goczal (POL) 1:38
6. Carlos Sainz (ESP) 1:54
7. Guy David Botterill (RSA) 2:03
8. Nani Roma (ESP) 2:37
9. Mitchell Guthrie (USA) 2:50
10. Sébastien Loeb (FRA) 3:01
...
27. Yazeed Al Rajhi (KSA) 28:52
...