Clasificaciones del Rally Dakar tras la segunda etapa
Clasificaciones del Rally Dakar tras la disputa este lunes de la segunda etapa, de Yanbu
Clasificaciones del Rally Dakar tras la disputa este lunes de la segunda etapa, de Yanbu a Al-Ula (Arabia Saudita):
MOTOS
Clasificación de la etapa:
1. Daniel Sanders (AUS) 4h13:37
2. Edgar Canet (ESP) a 1:35
3. Ricky Brabec (USA) 1:46
4. Skyler Howes (USA) 3:15
5. Tosha Schareina (ESP) 3:34
6. Martim Ventura (POR) 3:53
7. Ross Branch (BOT) 3:56
8. Michael Docherty (RSA) 5:48
9. Luciano Benavides (ARG) 7:11
10. Adrien Van Beveren (FRA) 8:58
...
Clasificación general provisional:
1. Daniel Sanders (AUS) 7h42:24
2. Edgar Canet (ESP) a 30
3. Ricky Brabec (USA) 2:18
4. Tosha Schareina (ESP) 4:41
5. Ross Branch (BOT) 7:46
6. Luciano Benavides (ARG) 10:04
7. Skyler Howes (USA) 12:37
8. Jose Ignacio Cornejo Florimo (CHI) 13:37
9. Michael Docherty (RSA) 14:00
10. Adrien Van Beveren (FRA) 14:09
...
AUTOS
Clasificación de la etapa:
1. Seth Quintero (USA) 3h57:16
2. Henk Lategan (RSA) a 1:42
3. Yazeed Al Rajhi (KSA) 1:56
4. Toby Price (AUS) 4:36
5. Joao Ferreira (POR) 4:56
6. Simon Vitse (FRA) 5:46
7. Sébastien Loeb (FRA) 6:07
8. Nasser Al Attiyah (QAT) 6:31
9. Michal Goczal (POL) 6:42
10. Saood Variawa (RSA) 7:30
...
Clasificación general provisional:
1. Nasser Al Attiyah (QAT) 7h12:16
2. Seth Quintero (USA) a 7
3. Guillaume De Mévius (BEL) 1:09
4. Henk Lategan (RSA) 1:28
5. Sébastien Loeb (FRA) 1:57
6. Joao Ferreira (POR) 2:01
7. Toby Price (AUS) 2:42
8. Mattias Ekström (SWE) 4:04
9. Saood Variawa (RSA) 4:34
10. Carlos Sainz (ESP) 6:35