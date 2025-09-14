Clasificaciones del Rally de Chile y del Campeonato Mundial (WRC)
Clasificaciones del Rally de Chile, undécima de las 14 pruebas del Campeonato Mundial (WRC), que se
Clasificaciones del Rally de Chile, undécima de las 14 pruebas del Campeonato Mundial (WRC), que se disputó el domingo y fue conquistada por el francés Sébastien Ogier (Toyota), así como la tabla general del campeonato.
. Clasificación final:
1. Sébastien Ogier/Vincent Landais (FRA/Toyota) 2:55:42.1
2. Elfyn Evans/Scott Martin (GBR/Toyota) +11.0
3. Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (FRA/Hyundai) +46.5
4. Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (BEL/Hyundai) +59.0
5. Sami Pajari/Marko Salminen (FIN/Toyota) +1:03.4
6. Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (FIN/Toyota) +1:37.7
. Ganadores de las pruebas especiales:
Sébastien Ogier (ES6, ES10, ES11, ES12, ES13, ES15, ES16), Kalle Rovanperä (ES1, ES2, ES9), Ott Tänak (ES5, ES7, ES8), Elfyn Evans (ES3, ES14), Sami Pajari (ES4).
. Clasificación de la Power Stage:
1. Sébastien Ogier/Vincent Lelandais: +5 pts
2. Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe: +4
3. Elfyn Evans/Scott Martin: +3
4. Sami Pajari/Marko Salminen: +2
5: Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen: +1
. Clasificación del Súper Domingo (que premia a los cinco pilotos más rápidos del día):
1. Sébastien Ogier/Vincent Lelandais: +5 pts
2. Elfyn Evans/Scott Martin: +4
3. Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen: +3
4. Sami Pajari/Marko Salminen: +2
5. Ott Tänak/Martin Järveoja: +1
. Clasificación del Campeonato Mundial de pilotos:
1. Sébastien Ogier (FRA) 224 (*)
2. Elfyn Evans (GBR) 222 pts
3. Kalle Rovanperä (FIN) 203
4. Ott Tänak (EST) 181
5. Thierry Neuville (BEL) 166
6. Takamoto Katsuta (JPN) 94
7. Adrien Fourmaux (FRA) 86
...
(*) no disputó la temporada completa
. Clasificación del Campeonato Mundial de constructores:
1. Toyota 572 pts
2. Hyundai 447
3. Ford 157
